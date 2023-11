Con la participación de más de 3,500 atletas en 19 disciplinas, el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) inició ayer, con mucho esplendor, los X Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023 que se desarrollarán hasta el 17 de este mes en Barahona y sus subsedes en San Juan de la Maguana, Azua y Bahoruco.



La ceremonia de apertura, realizada en el Centro Olímpico de esta ciudad, fue encabezada por el director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez, quien destacó las bondades de la provincia y toda la región Sur, y exhortó a todos los atletas de las ocho delegaciones a competir en buena lid en ese magno evento.

“Es un honor y un privilegio estar aquí hoy para dar apertura a los Décimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales, un evento que celebra no sólo la pasión por el deporte, sino también la importancia del deporte escolar en el desarrollo de nuestro país y el crecimiento de nuestros jóvenes”, destacó Rodríguez Mella.



Agradeció el respaldo y compromiso del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación, Ángel Hernández, “sin el cual estos juegos no serían posibles, porque para ellos no son solo un punto en la agenda o un renglón en un presupuesto”. En los Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023 participan ocho delegaciones representativas de las zonas Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Noroeste, Metropolitana 1, Metropolitana 2, Región Higuamo, El Valle y Suroeste, en 19 disciplinas. Barahona recibirá a los atletas que competirán en ajedrez, atletismo, atletismo adaptado, baloncesto, baloncesto 3×3, béisbol, boxeo, fútbol y gimnasia.



En la sub-sede de San Juan de la Maguana se estará compitiendo en balonmano, judo, karate, taekwondo y tenis de mesa. En Azua, los atletas escolares competirán fútbol sala, lucha y softbol. Mientras que en Bahoruco verán acción los atletas de bádminton y voleibol.

Importancia de invertir en el deporte escolar

Rodríguez Mella argumentó que no se puede subestimar la importancia de invertir en el deporte escolar. Al hacerlo, estamos invirtiendo en el presente y futuro de nuestra nación. “Estos Décimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales dejarán un valioso legado en las comunidades anfitrionas”. CDN Deportes tiene a su cargo la difusión de estos juegos a nivel nacional.