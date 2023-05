La velocista se impuso el pasado sábado en el Grand Prix de Los Ángeles. Fiordaliza Cofil llegó octava a la meta en esa carrera

Marileidy Paulino continúa su espectacular accionar en el atletismo en este 2023, tal y como lo hizo el año pasado. La velocista, nativa de la comunidad Don Gregorio de Nizao, volvió a mostrar su condición de número uno del mundo en los 400 metros planos. El pasado sábado, Paulino se impuso en el Grand Prix de Los Ángeles.



Pero ese no fue un simple triunfo, por cierto muy cómodo. Es que la doble medallista olímpica de Tokio 2020 estableció un récord nacional, liderato mundial y marca personal al cronometrar 48.98 segundos en el certamen celebrado en el Drake Stadium de la Universidad de Los Ángeles (UCLA).



“Muchas gracias a todos por sus buenos deseos y bendiciones. Seguimos trabajando para poner a la República Dominicana en todo lo alto y hacer crecer a todos los jóvenes dominicanos que vienen subiendo”, puntualizó Paulino antes de su carrera mediante su cuenta de Twitter (@Marileidy_P).



En esa misma carrera, Fiordaliza Cofil concluyó en el octavo puesto con un tiempo de 51.91 segundos.

El triunfo de Marileidy también tiene otro buen sabor. Es que por primera vez superó a la excampeona mundial de la distancia, Salwa Eid Naser con una diferencia de 29 centésimas. La nativa de Baréin, que llegó segunda a la meta, hizo un crono de 50.27 segundos.



El tercer lugar correspondió a Lynna Irby-Jackson, de los Estados Unidos, con 50.38 segundos, seguida de Sada Williams, de Barbados y ganadora de la medalla de bronce del Mundial de 2022, con 51.00; Stephenie Ann McPherson Jam (Jamaica), con 51.69; Alexis Holmes (Estados Unidos), con 51.74, y Kendall Ellis (Estados Unidos), con 51.85, respectivamente. Paulino salió del quinto carril, mientras que Cofil del cuarto.



Antes de esta competencia, Marileidy viene de imponerse en Qatar, la primera carrera de la Liga Diamante a principios del presente mes con un tiempo de 50.51 segundos, por delante de la estadounidense Shamier Little (50.84) y la polaca Natalia Kaczmarek (51.81).



Será en Silesia, Polonia, el 16 de julio cuando la prueba de Paulino volverá al programa. Seguirá el 31 de julio en Mónaco, no estará en Londres (23 de julio), tampoco en Zurich (Suiza) el 31 de agosto. Volverá en Shenzhen (China) el dos de septiembre y estará de nuevo en Bruselas (Bélgica) el ocho de septiembre y para el cierre en Eugene (Estados Unidos).



En las paradas correspondientes a la Liga Diamante, la dominicana no estará este tres de junio en el Stadio Luigi Ridolfi en Florencia, Italia. Más adelante se correrá el nueve de junio la Meeting de Paris, en la capital francesa. La quinta fecha, a disputarse en Oslo, Noruega, no incluirá los 400 metros femenino. Tampoco estará en la sexta parada, en Lausana, Suiza, el 30 de junio, como tampoco en la séptima, a disputarse en Estocolmo, Suecia, el dos de julio.