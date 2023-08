Rays descarta que el problema de Wander Franco afecte al equipo

Las delicadas acusaciones en contra de Wander Franco han provocado un torbellino mediático entre los Rays de Tampa Bay en la recta final de la temporada 2023 de MLB, pero los ejecutivos descartan que esto vaya a afectar al equipo.

De acuerdo a Marc Topkin del Tampa Bay Times, Erik Neander, presidente de operaciones, salió a dar una postura sobre el estado anímico del clubhouse, tras este tema.

«Creo que con el tiempo, los jugadores aprenden a controlar las cosas que pueden controlar y mantienen su atención donde debe estar. Este es un grupo que ha demostrado resiliencia. Tienen una mentalidad fuerte y confían en que los 26 que están activos van a cerrar filas, serán competitivos y harán todo lo posible para tratar de perseguir a esta división», declaró.

Why Rays bosses think unfolding Wander Franco drama won’t be a distraction https://t.co/oHfSd2SqTt