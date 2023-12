Reportan que hay nueva evidencia en contra de Wander Franco

Las investigaciones contra el grandeliga Wander Franco por su presunta relación con una menor de edad continúan.

El martes se dio a conocer que la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo realizó allanamientos a dos viviendas del municipio de Baní, provincia Peravia, en su búsqueda. Ahora, nuevas actualizaciones señalan el hallazgo de nuevas evidencias en su contra.

El periodista Héctor Gómez dio a conocer a través de su cuenta de Twitter (@hgomez27) que las autoridades habrían encontrado nueva evidencia en contra de Wander Franco. Una situación que podría complicar aún más su regreso a las Grandes Ligas.

Gómez escribió en la red social que, de acuerdo con fuentes, «nueva evidencia ha sido encontrada en el caso de Wander Franco”, la cual «lo involucra aún más en las acusaciones que se han hecho en contra de él por presuntamente haber sostenido relaciones con menores” de edad.

SOURCE: New evidence has been found in the case of Wander Franco that further implicates him in the accusations that have been made against him of alleged relationships with minors. https://t.co/C8XBVQzb3g