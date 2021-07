Crean un vestido de novia con 1.500 mascarillas recicladas

Un diseñador llamado Tom Silverwood ha confeccionado un vestido de novia blanco con 1.500 mascarillas recicladas, informó este lunes en su página web Hitched, empresa organizadora de bodas que encargó dicho modelo en Londres (Inglaterra, Reino Unido).

La modelo Jemima Hambro fue la encargada de lucir el particular vestido por las calles de Londres, concretamente por el Puente del Milenio y los exteriores de la catedral de San Pablo, donde algunas personas le hicieron fotos.

El texto indica que, dado que las mascarillas quirúrgicas no pueden ser recicladas de forma normal, buscaron una forma sostenible de reutilizarlas. Asimismo, han querido aprovechar la ocasión para aplaudir que vuelvan a celebrarse en Inglaterra bodas sin restricciones por la pandemia del covid-19.

Jemima Hambro models a wedding dress designed by Tom Silverwood that is made from more than 1,500 unwanted face masks — the dress was made for the website Hitched to mark the lifting of all coronavirus restrictions on weddings

