DJ Adoni de gira por República Dominicana

Santo Domingo. Una de las giras más exitosas de todos los tiempos es la protagonizada por el reconocido musicalizador internacional de origen dominicano DJ Adoni.

Se trata prácticamente de dos meses repletos de actividades, fiestas públicas y privadas que ha iniciado Adoni, en un recorrido por todo el país, por supuesto bajo los protocolos sanitarios que exige la ley.

“Puedo decir que me siento inmensamente feliz por ser profeta en mi tierra, por tener tanta gente que me quiere, que sigue mi carrera y el proyecto musical que llevamos a cabo desde Estados Unidos pero siempre representando dignamente a la isla que me vio nacer”, comentó Adoni.

Durante la gira “RD Tours” Adoni visitará ciudades y provincias como Santo Domingo, Baní, Nagua, Santiago, Azua, San Pedro de Macorís, Boca Chica, Tenares, Yamasá, San Cristobal, La Romana, Mao, entre otros lugares.

“Estaremos en el país marzo y abril, pero si la gente quiere más de nosotros estamos dispuestos a quedarnos por más tiempo, ya que le debo mucho a mi país y me siento aquí como en casa”, sostuvo el artista de los platos.

DJ Adoni representa la viva estampa del dominicano luchador que viaja a la ciudad de los rascacielos y construye una marca personal a través del trabajo constante y la perseverancia.

Actualmente Adoni es el musicalizador dominicano con más seguidores en la plataforma de YouTube, al igual goza de gran popularidad en las redes sociales como Instagram y Tik Tok, donde sus jocosas frases y sus mezclas son de las más conocidas para crear contenido.