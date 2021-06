Frederick Martínez, ‘’El Pachá’’, quien estuvo nominado con su programa ´´Pégate y Gana con El Pachá’’ aseguró este miércoles que los Premios Soberano deben revisarse y retomar sus raíces.

Indicó que el Premio se ha musicalizado y que han hecho un negocio para hacer espectáculos musicales donde el productor prepara un homenaje a un artista y luego le produce algún espectáculo.

“Es un premio con producción musical pero no un espectáculo musical con un premio, no es que los musicales estén mal, no hubo coordinación’’ explicó Martínez.

Martínez dijo que terminar ese show así, sin la parte de los fallecidos fue ‘’terminarlo a lo loco’’ y que el país está indignado.

El animador manifestó al periódico el Caribe, su descontento con los resultados del Premio en el renglón de Mejor Programa Semanal de Entretenimiento.

Le recomendamos leer: