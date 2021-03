Frank Reyes: “No hay una ley que prohíba vacunarse contra el coronavirus”

Santo Domingo.- El bachatero Frank Reyes explotó ante las críticas que ha recibido en las redes sociales tras aplicarse la primera dosis de vacuna contra el coronavirus pese a no estar en la primera cadena de contacto, ni ser mayor de 60 años.

En declaraciones a elCaribe, lamentó que en el país ciertos personajes hacen “shows” en busca de views, donde hay “muchas cosas importantes” en las que opinar. Lamentó que cuando él hace una obra filantrópica nadie se hace eco de la misma.

De forma airada manifestó que en el país no existe ninguna ley que prohíba que las personas se vacunen contra el coronavirus.

“No hay una ley que lo prohíba, esos son tonterías porque no hay una ley que prohíba que usted vaya a un centro de vacunación a vacunarse”, expresó.

Mensaje para Irving Alberti

“El príncipe de la bachata” fue directo y manifestó que el comediante Irvin Alberti, quien fue uno de los primeros en reaccionar, no es nadie para criticarlo.

“Él no es nadie para criticarme a mí, él no es quien para criticar que yo me haya puesto una vacuna, que no se la ponga él si no quiere, él no tiene porqué criticarme a mí”, sostuvo Frank Reyes.

Crear conciencia

El dueño de éxitos como “Tú eres ajena”, “Quién eres tú” y “Payasos” dijo que la idea de compartir el video vacunándose fue crear conciencia en la población que siente temor para vacunarse.

“Eso más yo lo hice para que nuestro país se dé cuenta que en verdad eso no es nada”, subrayó.