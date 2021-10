Gonzalo Castillo explicó este lunes las razones por las cuales no aspirará a la presidencia de la República por el Partido de Liberación de Dominicana (PLD) en los próximos comicios del 2024.

A través de un comunicado, el dirigente del partido morado indicó que en estos momentos está dedicado a su labor como empresario, con nuevas ideas, tratando de mantener los empleos de cientos de dominicanos.

El exfuncionario aseguró que concentra su tiempo en la renovación del PLD y precisó que está decidido a promover, aprobar y sumar, con cualquier esfuerzo positivo al país.

Comunicado íntegro

Dominicanos y Dominicanas

Muchos me preguntan sobre mi postura respecto a la candidatura presidencial para el año 2024 y gran parte de ellos se sorprenden cuando les confieso que "yo no estoy en eso". Solo les pido que recuerden mis palabras cuando le hable a la nación la noche de las elecciones el 5 de julio del año 2020. Esa noche, tal cual me había comprometido con el país, al ver la tendencia anunciada por la Junta Central Electoral, procedí sin dilación a reconocer la fiesta democrática ejemplar de los dominicanos y a reconocer el triunfo del Presidente Luis Abinader.

En ese escenario, y frente a la nación, también le desee al nuevo Presidente Luis Abinader, que Dios lo iluminara para poder conducirnos y mantenernos dentro de las sendas del bienestar, prosperidad y crecimiento que nuestra nación ha logrado mantener durante casi dos décadas.

La crisis mundial del Covid-19 y la realidad imperante hoy die, nos exige a todos los dominicanos, al igual que al resto de los naciones del mundo, unirnos en el inmenso esfuerzo de rescatar la salud de nuestro pueblo y sacar adelante la maltrecha economía que ha sido seriamente afectada.

Nuestro país hoy sigue sufriendo de altos niveles de incertidumbre producto de las secuelas de la pandemia.

Como todos saben, gran parte de mi vida ha transcurrido en el sector privado como empresario. Hoy en día, me encuentro de nuevo en la labor empresarial, con nuevas ideas, tratando de mantener los puestos de trabajo de nuestra gente; a la vez trabajamos para la creación de nuevos empleos, para que más, muchos más, tengan mejores oportunidades. El partido cuenta con el liderazgo y capital humano necesario, para continuar haciendo aportes positivos en estoy momentos de dificultad que vive nuestro país y el mundo.

Como hombre público, estoy sumando esfuerzos en dos direcciones, por un lado apoyando la renovación positiva del PLD y por el otro, estar al lado de las mejores causas para la unidad. También seguimos trabajando con la confianza total de que estoy decidido a promover, aportar y sumar, en cualquier esfuerzo positivo que este comprometido con los altos intereses de nuestra nación.

Por todo lo expresado anteriormente y luego de un periodo de reflexión, les informo que no buscare la candidatura presidencial para el 2024; permitiendo así que los precandidatos de nuestro partido, que ya han externado sus aspiraciones, y los que puedan hacerlo próximamente, puedan desarrollar, crecer y obtener el éxito deseado, trabajando arduamente y conquistando el corazón del pueblo, con nuevas ideas para seguir avanzando.

La gente nos quiere y nos valora, el pueblo dominicano nos necesita unidos por el bienestar de nuestra nación; "En eso es que yo estoy", y para esa importante tarea pueden contar conmigo.

iQué Dios los bendiga!

Muchas gracias.

Gozalo Castillo T.