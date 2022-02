Grupos populares de San Francisco de Macorís ratifican huelga municipal

SAN FRANCISCO DE MACORIS - Fracasó anoche el encuentro con las autoridades del gobierno y grupos populares que buscaban que la convocatoria a huelga general de actividades para los días 1 y 2 de marzo fuera suspendida.

El paro para la fecha indicada fue ratificado por la Coordinación del Movimiento Popular de San Francisco de Macorís, que luego de escuchar a los funcionarios del gobierno y autoridades locales determinaron ratificar la convocatoria a huelga.

Este es el segundo encuentro que fracasa entre los organizadores del paro y las autoridades por falta de acuerdos.

El encuentro que buscaba llegar a acuerdos sobre el pliego de demandas fue encabezado por el Ministro de Obras Públicas Deligne Ascención Burgos, la Gobernadora de la provincia Duarte, Ana Xiomara Cortes Martes Franklin Romero, Senador de la provincia, Duarte, Wellington Arno, Monseñor Freddy de la Cruz obispo de esta Diócesis director de INAPA Olmedo Caba Romano, Director del INDHRI, Pedro Moronta, Miguel Medina, Director General de la UASD; el padre Isaac García de la de la Cruz Sixto Romano, del FALPO; Odilín Morel, de la Unión de Juntas de Vecinos; Yoel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicano; César Trinidad, de la Federación Campesina Mamá Tingó; Reimyn Vargas, por el FELABEL y José Ariel Paulino.

‘’Acudimos a la reunión pensando que las autoridades plantearían algunas soluciones a las demandas que motivan el llamado a paro, pero no plantearon algo concreto, como si no conocerán bien las reivindicaciones desde antes de ser gobierno. El pueblo no cree más en las promesas del gobierno del PRM, sucede siempre se las lleva el viento; el Movimiento Popular y todos los francomacorisanos queremos manos en las obras.

Dijeron que no ven voluntad política de parte del gobierno de Luis Abinader y el PRM para atender las necesidades del municipio de San Francisco de Macorís; en promesas y anuncios de obra, las presentes autoridades son unos campeones, pero al día de hoy no cumplen lo prometido ni tampoco una sola de las sentidas demandas del pueblo.

‘’No obstante, estamos abiertos al diálogo, pero el presidente de la República debe enviar una comisión de ministros competentes, con soluciones, para evidenciar su voluntad de atender las necesidades del pueblo francomacorisano.

Reiteraron sus demandas: eliminación de los altos impuestos a los combustibles y la eliminación de la mafia controla, para que bajen los precios; rebaja de los artículos de primera necesidad para una canasta familiar asequible; saneamiento de la cañada grande; construcción de una plaza de la cultura; la carretera San Francisco de Macorís a Río San Juan; construcción de Guardería Infantil, Biblioteca y otras obras complementarias de la UASD-San Francisco; construcción de aceras y contenes y asfaltado de calles; terminación del Hospital Regional de Especialidades Médicas; construcción de escuelas, entre otras.

Durante el encuentro monseñor Ramon Alfredo de la cruz dio lectura a un pliego de obras que las autoridades suministraron que se están ejecutando en el municipio y que son reclamadas por los convocantes del paro.

Entre las obras se encuentran la construcción del hospital San Vicente de Paúl, la avenida de Circunvalación, el puente Ugaban, Cuerpo de bomberos, entre otras que se encuentran en proceso de licitación, según se informó.

El ministro de Obras públicas, presentó un listado de la ejecución de ese organismo en esta ciudad principalmente el asfaltado de diferentes vías de la población.

Los funcionarios del gobierno dijeron que el presidente Luis Abinader está empeñado en la construcción de las obras que son reclamadas por los sectores populares, pero que algunas están pautadas para el próximo año.

Al final el dirigente Raúl Monegro ratificó el llamado al paro luego que no se llegara a ningún acuerdo. Indicando que solo con la llegada de los equipos y el gobierno iniciando los trabajo se podría llegar a no realizar el paro.

Estableció que las autoridades no le han dado más oportunidad al pueblo que no sea más que la protesta por lo que se mantiene el llamado a paro.