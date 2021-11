Instagram: conozca las diferencias entre silenciar, restringir y bloquear

Instagram se ha convertido desde hace muchos años una de las redes sociales más fuertes y en la que más horas se invierten, tanto como para disiparse o como para trabajar. La usamos para informarnos, estar en contacto, descubrir nuevos productos o servicios, aprender, llegar a más personas, mostrar lo que hacemos, encontrar inspiración y mucho más.

Pero no todo es tan positivo. A veces nos encontramos con cuentas que nos molestan, que no nos gustan, que creemos que están compartiendo contenido ofensivo o que no queremos que vean lo que estamos siguiendo por alguna razón. En estos casos, tenemos la opción de silenciar, restringir, bloquear o eliminar una cuenta en esta plataforma.

En un principio, Instagram permitía bloquear a una persona y listo, pero con el tiempo ha ganado todo tipo de puntos intermedios, ya que en las redes sociales no solo tenemos que tener funciones extremistas. También existían las opciones de restringir cuentas y silenciarlas, lo que también restringe las interacciones, pero no tan radicalmente como un bloqueo.

Si tiene alguna pregunta sobre las diferencias entre bloquear, restringir y silenciar a las personas en Instagram, le contamos de qué está hecho cada uno y cómo configurarlo.

Silenciar cuenta en Instagram

Esta herramienta es la menor restricción y técnicamente no es muy drástico. Lo que cambia es la visibilidad de las publicaciones de esa cuenta, ya sean publicaciones regulares o historias. Básicamente, es una función para cuando no quieres ver lo que publica esta persona.

Las cuentas que desactivó pueden seguir viendo sus publicaciones, comentando y enviando mensajes, y no sabrán que optó por esta medida , aunque podrán detectarlo si nunca interactúa con sus publicaciones.

La forma de silenciar o dejar de silenciar a alguien en Instagram es muy simple:

1. Ingrese al perfil de la persona

2. Presione el botón Siguiendo

3. Toque Silenciar

4. Marque la casilla que desea deshabilitar (Publicaciones o Historias)

Restringir cuenta en Instagram

Una barra sobre el silencio es restrictiva, lo que limita las interacciones que la persona puede tener contigo.

Las cuentas que restringió aún pueden comentar y enviarle mensajes, pero los mensajes llegan como solicitudes y los comentarios solo son visibles si los aprueba. Es como dejar esa cuenta para hablar contigo mismo sin que ellos se den cuenta.

Las cuentas restringidas no pueden ver si estás en línea o leer las noticias, aunque todavía pueden ver tus publicaciones e historias. Es posible que no sepan que ha restringido su cuenta, aunque pueden saber intuitivamente si de repente no pueden obtener los recibos de lectura o ver que está conectado. Para restringir una cuenta de Instagram, proceda de la siguiente manera:

1. Ingrese al perfil que desea restringir

2. Toque el botón de menú ⋮

3. Toque Restringir

Bloquear cuenta en Instagram

El concepto de bloqueo es el más fácil de distinguir, ya que significa cortar cualquier tipo de contacto con la persona en cuestión. Después de bloquear a alguien en Instagram, no podrá enviarte mensajes ni comentar, ver si estás en línea o ver tus publicaciones o historias.

El bloqueado funciona en ambos sentidos e incluso no podrás ver el perfil completo de esta persona hasta que lo quite. Instagram no notifica a la otra persona que lo has bloqueado, aunque es bastante obvio cuando sucede ya que tu cuenta desaparecerá misteriosamente. Los comentarios y me gusta enviados desde una cuenta que bloqueaste desaparecen y ya no se devolverán incluso si eliminas el bloqueo.

Así es como se bloquea a alguien en Instagram:

1. Ingrese al perfil de la cuenta que desea bloquear

2. Toque el botón de menú ⋮

3. Elija Bloquear

4. Puede elegir entre bloquear esta cuenta o bloquear esta cuenta y todas las cuentas relacionadas futuras que podría crear