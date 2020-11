Johnny Ventura ultima detalles para concierto virtual "Más de 100"

SANTO DOMINGO.- El esperado concierto virtual "Más de 100", con el cual el ícono del merengue Johnny Ventura celebrará sus éxitos y trayectoria, ya se encuentra en la recta final y cuenta con una producción cargada de positivismo a través del challenge #YoDoyGracias gracias al apoyo de diversos artistas y celebridades.

Este jueves 26 de noviembre los amantes de la música tropical a nivel global disfrutarán de esta velada con el popularmente conocido "El Caballo Mayor" junto a su orquesta a través de la posicionada plataforma de wwwadnstreamconcerts.com desde la 9:00 pm. EST.

El merenguero explicó que esta será una noche inolvidable, donde se celebrará El Día del Merengue y el Día de Acción de Gracias, sin nada que envidiarle a los shows presenciales que solía hacer antes de la pandemia, ya que contará con la excelencia de sus músicos, gran calidad de sonido, luces, pantallas y cámaras full HD que recogerán cada detalle de lo puesto en escena.

“Nuestros fanáticos y amantes de la música vivirán un gran espectáculo con lo mejor de los más de 100 discos que hemos lanzado en nuestra carrera artística y con una exquisita producción a cargo de René Brea”, agregó el intérprete de Merenguero Hasta la Tambora.

El espectáculo titulado “+ de 100” está siendo producido por René Brea con la producción musical de Henry Jiménez, quienes anunciaron que los fanáticos del conocido Caballo Mayor pueden adquirir sus boletas en el portal de wwwadnstreamconcerts.com, con un costo de 15 dólares, y así el Día de Acción de Gracias poder acceder.

Desde el confinamiento, Ventura ha realizado en estas últimas semana una extensa gira de medios que lo ha llevado a estar con comunicadores de Estados Unidos, México, Colombia, Puerto Rico, España, Guatemala, Nicaragua, Chile, entre otros. Yessely Lopéz, directora comunicaciones de ADN Stream Concerts explicó que su departamento ha llevado una campaña mediática en diversos países del mundo y que la misma se estará reflejando este próximo jueves con los conectados en el concierto.