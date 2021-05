"Mi papá me regaña, mi mamá me pega y quiero morir": buscan en México a una niña que denunció maltrato

Una comerciante de la ciudad de Nueva Rosita, en el estado mexicano de Coahuila, hizo público el pasado domingo una inscripción que encontró en un cartón de botellas de cerveza.

"Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega, se enoja, además me quiero morir. Soy Camila", se lee en una fotografía publicada en Facebook por Astrid Martínez Ayala, la persona que encontró la caja de cartón donde estaba escrito el grito de socorro.

La imagen causó revuelo en la red social, donde muchos hicieron un llamado a rescatar a la niña. Sin embargo, rastrear el origen del cajón de cerveza para identificar a la pequeña y a sus padres no es tarea fácil. "Desgraciadamente, ese cartón de cerveza puede venir de cualquier parte de la región, ya que son empaques reciclados que van dando vuelta en cada pedido. Pero si alguien conoce alguna familia con esos nombres, no nos quedemos callados", escribió Martínez Ayala.

Al mismo tiempo, la mujer notificó a las autoridades sobre el hallazgo. A su establecimiento acudieron oficiales de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, y se espera que el caso sea investigado por la Procuraduría General del Estado de Coahuila, informa El Universal.