Ministerio de la Mujer premia ganadoras del concurso “Vivir Seguras”

Santo Domingo. - El Ministerio de la Mujer realizó la premiación del concurso “Cómo Eliminar la Violencia contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas”, en el marco de su campaña Vivir Seguras con el objetivo de proponer acciones positivas para que las mujeres y las niñas puedan Vivir Seguras.

En el acto efectuado en el Salón Hermanas Mirabal del Palacio Nacional, Mayra Jiménez, ministra de la Mujer y Juana Damaris José, viceministra de Prevención de Violencia entregaron tablets a las jóvenes Ana Santana, quien obtuvo el primer lugar con 368 likes, y Leidy Mojica alcanzó el segundo lugar, con 292 likes.

La ministra Jiménez, felicitó y saludó el esfuerzo de las participantes, agradeciendo a la familia de las galardonadas por su trabajo, mediante una crianza positiva que fomentan una vida sin violencia para las mujeres, adolescentes y niñas en las en sus hogares, escuelas, sitios de trabajo y espacios públicos.

“Esta experiencia representa una gran oportunidad para pensar y construir soluciones de manera colectiva para fomentar la creatividad entre adolescentes y jóvenes que aporten a la construcción de una cultura de paz que nos permita vivir de manera civilizada”, señaló la ministra de la Mujer.

En ese sentido hizo un llamado a las familias dominicanas a reflexionar sobre la importancia de erradicar la violencia y conocer los canales de denuncia, ya que entiende que eliminar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es una responsabilidad de toda la sociedad, al tiempo que aprovechó para destacar que precisamente el premio se otorga en el Salón Hermanas Mirabal del Palacio Nacional, en honor a estas heroínas que dejaron un legado en contra de la violencia hacia las mujeres dominicanas y el mundo.

“Aprovecho esta grata ocasión para pedirles que fortalezcan sus ideas y sean un referente en su comunidad, que ayuden a otras adolescentes y niñas a identificar situaciones de violencia y a denunciar ¡Agrúpense! construyan en colectivo, para que las mujeres puedan Vivir Seguras en un Estado garante de derechos para todos y todas”, aconsejó Jiménez.

Por su parte la viceministra Damaris José expresó su disposición de apoyar este tipo de actividades y sobre todo campañas que contribuyan a erradicar la violencia hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas.

En las palabras de agradecimiento, Leidy Mojica expuso que, “si una mujer no se ama a sí misma, tampoco es capaz de amar a los demás y que es importante llevar el mensaje para que todo el mundo reciba informaciones de cómo prevenir la violencia hacia la mujer y hacia las jóvenes también”.

Mientras, Ana Santana indicó que “a través del concurso pudo aprender más acerca del acoso que sufren las mujeres con piropos que en vez de agradar ofenden”.

La ministra de la Mujer señaló que por motivo de la pandemia no se pudo realizar un acto público más grande, pero que esto no significó que el mismo no revistiera de importancia, al tiempo que dejó abierta las puertas para que jóvenes como Ana y Leidy se inspiren a participar en otras iniciativas del Ministerio de la Mujer y a soñar en grande para en un futuro llegar ocupar posiciones, desde las cuales puedan aportar a la construcción de una sociedad libre de violencia.

En el concurso participaron adolescentes de 14 a 16 años quienes realizaron videos, con mensajes audiovisuales basados en contenidos para prevenir la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.