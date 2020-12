Mujer vuelve a casarse con el mismo hombre tras olvidarlo después de perder la memoria

Un hombre canadiense tuvo que reconquistar el amor de su esposa luego de que ella perdiera la memoria por una lesión y se olvidará de que estaban casados.

En 2017, tan solo nueve meses después de su boda, Laura Faganello, quien entonces tenía 23 años, sufrió una lesión cerebral traumática después de que un palo le cayera sobre la cabeza. La lesión la dejó con una grave pérdida de memoria, de modo que no recordaba el día de su boda ni tampoco a su marido, Brayden.

Laura contó en su momento a CTV News que se sentía "muy atrapada", como si le hubieran "quitado la elección", y que se le hacía muy raro despertar en su cama y "no tener ni idea" de quién estaba a su lado.

La situación también era muy difícil para Brayden, quien se sentía un extraño para su propia esposa. De hecho, confesaba que "fue desgarrador" el pasar de reír y disfrutar juntos, a la situación en la que Laura no sabía quién era él y se asustaba cuando le deseaba un buen día o le decía "te amo".

Durante los dos años siguientes a la lesión, los jóvenes que en un principio eran amigos por correspondencia vivieron básicamente como compañeros de cuarto en la misma casa.

Final feliz

Sin embargo, Brayden no se rindió y le escribía a Laura notas de amor. Finalmente, el esfuerzo dio sus frutos: su esposa le dijo a Brayden que, aunque "no podía estar en un matrimonio" que no recordaba, sí quería recordarle a él y conocerle de nuevo.

Entonces, Laura le pidió a su marido una cita, y al poco ya estaban "coqueteando", recuerda.

En 2019, Brayden le propuso matrimonio a Laura por segunda vez, y ella le dijo que sí. "Ambos sabíamos que deberíamos casarnos", aseguró el novio.

No ha habido más actualizaciones en los medios desde entonces, pero se sabe que la pareja planeaba casarse de nuevo este año.