¡Natti Natasha será mamá de una niña!

La reina dominicana del reggaetón, de 34 años, pronto tendrá una princesita en casa. La cantante y su futuro esposo Raphy Pina compartieron en exclusiva con People en Español el especial momento en que revelaron al mundo que tendrán una hija este verano. "Me siento especial, feliz y ya pensando en todo el amor que le voy a dar", dice la radiante futura mamá. "Soñé con tener lo que sea, niña o niño es bendición".

Eso sí, la intérprete de himnos de empoderamiento femenino como "Las nenas", "La mejor versión de mí" y "Soy mía" le enseñará a su propia nena a amarse y respetarse desde el primer día. La niña seguramente heredará no solo la belleza y el carisma de su progenitora, si no que también su amor por la moda. ¿Se imaginan a una mini Natti fashionista?

Pina, quien no deja de gritarle al mundo que está "bien enamorao" de su futura esposa, sin duda también se derretirá de amor por su hija, cuyo nombre aún no ha sido decidido por la pareja. El empresario puertorriqueño y dueño de Pina Records de 42 años —y también manager de Natti Natasha y Daddy Yankee— no ha dejado de consentir a su prometida durante su embarazo.