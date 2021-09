Nelson Marmolejos sobre caso Falcón: “Mi vida es un libro abierto”

“En 30 años que tengo ejerciendo la política de manera firme y coherente no he amasado fortuna”, así respondió este martes el legislador Nelson Marmolejos a las supuestas vinculaciones en el caso de narcotráfico y lavado de activos, denominado Falcón.

El diputado afirmó que no ingresó a la fila de la política a servirse, sino a servirle al pueblo dominicano.

Marmolejos se quitó la mascarilla y dijo que lo hacía para que toda la sociedad dominicana vea su rostro y frente en alto ante los acontecimientos que pasan en el país, los cuales lo involucran en una supuesta red de narcotráfico.

Le recomendamos leer: Supuesto jefe de operaciones de la red Falcón aceptó extradición a Estados Unidos

“Debo de hacer uso de la palabra para que este tema quede claro y no quede nada a la interpretación", señaló.

Sostuvo que en su trayectoria de vida política de más de 30 años, no tiene ningún “hecho pecaminoso” que se le pueda imputar.

Precisó que desde el inicio de su carrera en la política ha tenido bien claro sus principios, valores y el norte en que llevaría su carrera.

“Yo no soy un invento, no soy un enganchado a la política… no soy una figura construida al vapor. No me inscribo a la línea que entiende que para ocupar una posición necesita hacer cuantiosas inversiones” precisó.

El congresista manifestó que su familia es un orgullo para la provincia de Santiago, donde todavía vive.

Saludó la investigación que está llevando a cabo las autoridades del Ministerio Público y dijo no obstruirá bajo ninguna circunstancia el proceso.

“Mi vida es un libro abierto. Todas las cuentas bancarias que estén a nombre de Nelson Marmolejos pueden ser investigadas, no me opongo a nada”, manifestó.

Felicitó la posición del Partido Revolucionario Moderno PRM, alegando que no necesita la defensa de nadie.

Al referirse a la inmunidad parlamentaria, dijo estar a la disposición de la Procuraduría y a los organismos internacionales involucrados en la investigación porque no tiene nada que ocultar, alegando que los recursos utilizados en su campaña puede justificarlos.