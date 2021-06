“No coman pan, no le den el gusto” ciudadanos apoyan protesta de dos días sin el alimento

Los dominicanos consideran el pan como el “desayuno de cada día” y tras el alto costo de l dicen que el incremento de los precios de los productos derivados de la harina es un abuso.

Tal es el caso de la joven Neurys Morel quien aseguró este sábado que se sumará a la protesta de no consumir el alimento por dos días.

“No coman pan, no le den el gusto, no coman eso, se acabó el show, comamos guineitos, trigo” dijo con voz desafiante.

En ese mismo orden, Ramón de Jesus expresó su desacuerdo con el aumento, alegando que los comercios cercanos a su vivienda venden el alimento a 10 pesos.

“Si no consumir pan por dos días es la solución me sumaré. Mande a comprar con 20 pesos cuatro panes y solo me enviaron dos, eso fue una sorpresa para mí”, recordó lleno de indignación.

Tanto Morel como Ramón calificaron como un abuso el alza del precio a uno de los alimentos más demandados en las mesas dominicanas.

En ese mismo tenor, se pronunció Román Morfis precisando que es mejor comprar en estos tiempos plátanos, yuca, papa y guineos.

Varias organizaciones de consumidores llamaron a la ciudadanía a no consumir pan los días 29 y 30 de junio como protesta por su incremento de precio.

Esta forma de protesta se plantea después de que la Asociación de Medianos, Pequeños y Micro Productores en Panaderías, Repostería y Ventas Dulces anunciara el 14 de junio su intención de incrementar en un 100 % el precio de este bien de primera necesidad, pasando de cinco a diez pesos la unidad.

El pan se vendía a RD$5 la unidad y hoy en día se duplicó comercializandose a RD$10 y a dos por RD$15.

Diversos sectores de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales de la Harina (Umpih) anunciaron que sus integrantes no aplicarían ninguna subida de precio a este alimento por considerar que no estaría justificado, pero en algunos comercios ya se venden dos unidades por 15 pesos.