Román Jáquez afirma será independiente sin importar la situación que se presente

Santo Domingo.-El magistrado Román Jáquez Liranzo afirmó que es independiente y lo seguirá siendo sin importar la situación que se presente, porque no ve nombres de políticos ni de partidos a la hora de juzgar un caso.

El juez presidente del Tribunal Superior Electoral y quien aspira a ser presidente de la Junta Central Electoral aseguró haber vivido hechos que demuestran su independencia como juez de la República Dominicana.

“La independencia va más allá de un carácter, es el carácter en los hechos. Es enfrentar hechos que te demuestren que eres independiente y particularmente yo he vivido hechos que garantizan mi independencia”, dijo este lunes en la comisión del Senado de la República que evalúa los miembros del órgano comicial.

El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, denuncias de que hay sectores que lo “aúpan” y el daño que ha hecho a la JCE de que en el pasado partidos se repartieron los puestos en el órgano, Jáquez sostuvo que “como juez no veo nombres de políticos a la hora de juzgar. No veo nombres de partidos políticos. Yo veo un accionante y un accionado. Yo veo un recurrente y un recurrido, un demandante y un demandado y aquel que tiene las pruebas, y me demuestra la verdad jurídica, tiene mi voto, sea quien sea”.

“Un juez no es independiente porque lo diga la Constitución o porque la norma lo ordene. Un juez no es independiente porque se escriba en la frente “soy independiente” un juez no es independiente porque en discurso diga soy independiente. Incluso la independencia va más allá de un carácter, es el carácter en los hechos. Es enfrentar hechos que te demuestren que eres independiente y particularmente yo he vivido hechos que garantizan mi independencia.

“Y yo le garantizo al Senado de la República y al pueblo dominicano que yo soy independiente y seguiré siendo independiente sin importar los hechos y las circunstancias que tenga que enfrentar” aseveró el magistrado.

Durante su presentación, Jáquez Liranzo pidió un voto de confianza y propuso, de ser seleccionado como presidente de la Junta, hacer mejoras en el registro civil, con la interoperabilidad del organismo, en los procesos electorales y las juntas electorales, así como el fortalecimiento, credibilidad y confianza de la institucionalidad.

La presidente interina de la comisión, Faride Raful, informó que el magistrado tiene dos objeciones presentadas ante la comisión de la ciudadana Massiel Félix Martínez y la Fundación Socorro SOS.