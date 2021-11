Torito va a la MESCYT aon dos cajas de solicitudes de becas

Santo Domingo.- El senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El Torito) entregó personalmente al ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) Franklin García Fermín dos cajas de expedientes que contienen solicitudes de becas.

Estas, para estudiantes de su provincia, tras asegurar que luego de haber planteado el tema de estos requerimientos el pasado 7 de julio, no había obtenido respuesta hasta este día.

Expresó que “yo no tenía ningún dato sobre las becas de los estudiantes de mi provincia Monseñor Nouel, los hijos e´machepa.”

“Al yo no recibir ningún tipo de dato, yo quise traerle aquí los expediente de las becas que nosotros queremos que nos ayuden a aprobar en la provincia Monseñor Nouel.” Agregó Acosta.

El congresista dio a conocer la entrega de las cajas, así como su descontento, a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram.

Manifestó que la prioridad 1A de su provincia son los estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad, porque las becas internaciones, son para personas que fueron a una alta casa de estudios.

Aclaró que es consciente de las solicitudes de becas, ante la (MESCYT) no pueden ser aprobadas todas “de un golpe,” mas espera que poco a poco, en la medida de lo posible sean certificadas.

Acosta dijo que hizo esto además, para que sus compueblanos sepan los expedientes están en sus manos y fueron entregados al destino correspondiente, al ministro de Educación Superior.

“Para que la gente sepa y no piense de que no hemos hecho la gestión, no, nosotros siempre hemos estado al pie del cañón para que eso se resuelva, porque es el estudiantado de mi provincia que me interesa que vaya a la universidad,” reiteró.

Por su parte, el Ministro de Educación Superior, Franklin García dijo agradeció la visita del congresista, y reconoció su intención favorable para la juventud estudiosa de su pueblo.

“Nosotros recibimos los expediente de los jóvenes que necesitan la ayuda del gobierno y esa la vocación del presidente, de que la educación llegue a los más necesitados.” Dijo García.

Las cajas con las solicitudes fueron entregadas al encargado subdirector de becas nacionales, cuyos expedientes serán certificados para ser aprobados posteriormente si cumplen con los requerimientos.