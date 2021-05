Vocero de la Policía defiende gestión de Sánchez González

Dice se ha caracterizado por la transparencia, régimen de consecuencia y rendición de cuentas

Santo Domingo.- El vocero de la Policía Nacional, coronel Miguel Balbuena Álvarez, salió al frente este viernes de las declaraciones emitidas ayer por el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien aseguró que dentro de la uniformada se venden especialisimos y que existen estructuras mafiosas.

En ese sentido, Balbuena Álvarez explicó que la gestión del general Edward Sánchez González, se ha caracterizado por la transparencia, régimen de consecuencia y la rendición de cuentas, lo que calificó como tres conceptos operativos importantes.

Al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN, aclaró que el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) a parte de la Policía y que los especialisimo en la Policía son por funciones y cargos, "los cargos son los que tienen el especialisimo, no la persona y eso es auditado constantemente".

“Nosotros podemos tener y aseverar con toda seguridad que de agosto hacia acá esa práctica no se ha hecho, esa práctica no se tolera y eso es una práctica que realmente que la parte de auditoría interna que se hacen, no lo permite”, aseguró el vocero policial.

Recordó que una de las mayores cualidades por las que el general González fue elegido como director de la Policía es la honestidad y la probidad.

En cuanto al “formulario 49’ al que se refirió Girón, el oficial manifestó que dentro del proceso de transformación institucional la uniformada “se ha visto en la obligación” de fortalecer los dos organismos de control, la Inspectoría y la Dirección Central de Asuntos Internos.

“En relación a la estructura organizacional de nuestra Policía Nacional, está compuesta por direcciones centrales, 14 direcciones regionales, departamentos y supervisarías nacionales, en cada dirección central y regional y en cada departamento existe un inspector que inspecciona y fiscaliza el asunto de los procesos de los recursos humanos policiales, hay adjunto un subdirector de Recursos Humanos que obedece a la parte de la línea de la estructura, que se encarga de asignar los servicios”, declaró.

Agregó que cada día el inspector verifica la hoja de servicio y que todos los miembros que pertenezcan a esa subdirección rindan un servicio específico.

Rumores

El coronel Balbuena Álvarez reconoció que en los 27 años de carrera policial ha escuchado los rumores de que en la Policía se venden especialisimos y jubilaciones.