La cantautora Nathalie Hazim lanzó un nuevo tema en tiempo de merengue. “Amor bonito” puede convertirse en su mejor producción. Está convencida que es su disco más honesto.



”Amor bonito” es un merengue que fue producido por Alex Mansilla. Con letra y música de Nathalie, propone una exploración del género del cual no solamente sale airosa, sino con altas calificaciones.



“Busqué alguien que me ayudara a estar lo más cerca posible del aroma de la música del mejor de todos, Juan Luis Guerra. Y como no pude dar con él porque estaba de gira, me fui adonde Alex Mansilla y éste es el resultado”, asiente la joven artista.



“No quiero decir que toda República Dominicana me conozca, pero tengo un público creciente que me sigue. Y es un público heterogéneo, interesante, al cual me debo”, afirma.



“El disco es una serie de notas que escribí de amor y desamor y problemas y despecho y mucha ira, y todo junto, que fueron escalonándose, emociones al fin, y terminaron siendo canciones de muchos géneros distintos, porque en este caso me dejé llevar por las palabras y no por la música base que hago, que es la balada”, afirmó Nathalie a elCaribe.



“El disco no tiene un solo productor, porque la realidaad es que son géneros distintos y emociones diferentes y yo quería experimentar ese cambio. Esto a la vez le aporta colores diferentes y xcreo que puede salir un disco interesante”, manifestó.



La creadora de “Amor bonito” confesó que este año hará un concierto del cual desconoce la fecha e incluso el lugar,m pero ya está en su cabeza, porque quiere que sea un gran espectáculo.



Las canciones del disco irán saliendo escalonadamente, y se espera que en mayo el álbum ya sea público. Siendo como es su disco más honesto, está condenado al éxito.