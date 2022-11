El cantautor Cales Louima, radicado en Santiago, lanzó su álbum Salmos 1. Tiene gran éxito entre los jóvenes. Su voz es educada, con buen registro, dulce y a la vez firme. Es capaz de convocar a miles de sus seguidores.



Su hermano mayor se llama Caleb (nombre bíblico) y al nacer como se parecía tanto a él, su papá le puso Cales.



Llegó a República Dominicana con 16 años, después del terremoto de Haití, en busca de su mamá, a la que había visto una sola vez en su vida. “Fue muy triste, porque como adolescente había sueños por alcanzar. Pero cuando pasa el terremoto, no había modo de poder estudiar o trabajar, y mi papá nos dio la idea a venir para República Dominicana… a vivir por primera vez con nuestra madre, porque tampoco la conocía, solamente la había visto una sola vez en mi vida”.



Cales es padre de un bebé hace un mes. Confiesa a elCaribe que se siente un súper héroe. “Me doy cuenta de que soy capaz de hacer cualquier cosa por el bienestar de mi nena Cielo Elizabeth. Ha despertado en mi corazón el verdadero sentir de perdonar a mi mamá. Al tener ese encuentro con ella y contarnos la historia de por qué se alejó de nosotros, de verdad me apena bastante que tuviera que hacer esto. A la misma vez le agradezco por ella perder, con tal de que nosotros pudiéramos ganar”, manifestó el joven artista que se acaba de presentar el sábado como parte de un concierto en el Anfiteatro del Este donde interpretó temas de sus cuatro álbumes.



La primera iglesia



Desde los ocho años está en la música desde la iglesia. A los 12 o 13 años es cuando decide ‘ahí es donde me siento bien’. Y resuelve: “Voy a servir a Dios, pero lo haré a través del don que él me entregó. Desde los 12 años comienzo a expandirme primero en Haití. Y cuando llego aquí a los 16 me encuentro en un abismo. ¿Qué voy a hacer ahora? No hablo el idioma bien. No tengo contactos. No tengo amigos. ¿Qué voy a hacer?”



La primera iglesia a la que asistió fue Asamblea de Dios en el km. 12 de Las Américas, por donde vive su mamá. Al principio le tocaba sentarse allá atrás, “me tocaba ver a los chicos tocando. Era mi pasión, no tenía la forma de hacerlo yo también. Pero cada domingo me sentaba ver la agrupación… No tenía la oportunidad de hacerlo. Pensé que era por falta de relaciones, pero me di cuenta que faltaba algo muy pero muy primordial en mi vida: y era perdonar a mi madre, antes de proceder en la música”, dijo.



Cales, cuatro x cuatro



Domina el piano, la guitarra, el bajo, la batería. Cales habla cuatro idiomas. Y tiene cuatro álbumes musicales. Y una esposa dominicana. Y una hija también.



“¡Dios me bendijo con una puertoplateña hasta la taza!”, se admira.

La esposa de Caleb Louima es Luisa Artiles, comunicadora (desde los 8 años) y mamá.



“Creo mucho en la palabra de Dios. Más que cantar bonito y hacer un buen audiovisual, el contenido si tiene como origen la palabra de Dios, creo que va a impactar sí o sí”, asegura en perfecto dominicano.



“La palabra misma enseña que el mundo y sus deseos pasarán, pero su palabra va a permanecer para siempre. Así que si tratamos de cantar su palabra, será una bendición. De ahí sale la idea de hacer Salmos Vol.1”, explica.



“Me baso en salmos. Es más interpretación que copia. Hay un trabajo poético que hay que hacer también”, insiste.



“Es parte de eso. Está el Salmo 52. No trato de cantar el salmo así como está sino su interpretación. Me gusta mucho el Salmo 23. Y hay una canción en este disco que se llama Salmo 23. Creo que todo el mundo se sabe el Salmo 23, es el salmo más leído en el mundo: ‘Jehová es mi pastor, nada me faltará’…



Yo creo que eso es un recordatorio de que realmente tenemos un Dios que provee, un Dios que siempre está con nosotros. Y que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tenemos que temer, porque él siempre va a estar con nosotros”. explicó generosamente.



A Cales Louima le importa que eso es parte de su profesión. Preguntado sobre cuántas veces se ha leído la Biblia responde que dos veces: una en francés cuando vivía en Haití y una en español.



Así igualmente escribe sus canciones en español. “Todo en español. Mi mente ya piensa en español. Incluso para hablar mi propio idioma ahora mismo, me sale el ‘buenooo, déjame ver…’”, se ríe.



Cales Louima vive de la canción. “Ese es mi trabajo. O sea yo produzco también. La parte musical la elaboro desde cero hasta el final. Eso que acabas de ver ahora mismo, el clip de Cómo viviré, lo hice desde cero”, manifiesta.



Para su familia la música es “el pan de cada día”.



Expresa Cales: “Dios me bendijo con una madrastra que nos crió a nosotros por más de una década. A la que le agradezco increíblemente. Ella es mi pana. Mi amiga full. Me cuidó. Siempre hablamos”, asegura.



Todas las canciones dadas a conocer por Cales son de adoración a Dios. “He escrito una canción de amor a mi mujer”, anuncia. Pero cuando le digo que la cante, responde “es que no la he estrenado”. Y no la canta.

Algunos datos sobre Cales Louima

Nacido el 12 de octubre de 1993 en Puerto Príncipe y radicado en el país desde el año 2010. Es autor del libro Más allá del arte.



El 7 de enero del año 2017, lanzó su primera producción compuesta de nueve temas bajo el título de “Excelso”. Temas como “Quiero ver tu gloria”, “En todo tiempo”, “Cielos abiertos”, entre otros, calaron dentro del gusto del pueblo y fueron de inmediato éxitos cimeros en las diferentes emisoras. En 2021 lanzó la producción “Diseño, existencia y origen”.