La Galería de Arte Ramón Oviedo inauguró Arma con alma, individual del artista dominicano Cristian Mateo, gracias a la colaboración del joven coleccionista Rodolfo Dahuajre.



Sorprende en la obra de Cristian Mateo el dominio del dibujo, el poder de su imaginería, el uso decuado de los colores y el espíritu del realismo mágico que puebla su bestiario. Esto no es casual. Cristian, originario de San Juan de la Maguana y radicado hace más de dos décadas en Barcelona, sabe por dónde le entra el agua al coco. No por gusto es descendiente de Olivorio Mateo Ledesma, Papá Liborio.



Su obra también se caracteriza por la sorpresa. Por eso, el ojo que advierte, el ojo atento a su alrededor, el ojo dindimenio. Por eso alguna vez ha dicho: “Yo quiero pensar que las cosas siguen sucediendo incluso cuando no estoy, mi problema es no tener varios yo, uno que viva en Santo Domingo, otro en París, otro aquí: tengo la sensación de que cuando llegue a Barcelona encontraré que mis cuadros se han ido pintando”.



Palabras del coleccionista



Rodolfo Dahuajre expresó en su presentación: “Sus obras contienen una serie de elementos, en su gran mayoría inspirados en las vivencias de Cristian y su entorno socio-cultural, y nos invitan a sumergirnos en mundos que parecen salirse de lo cotidiano, pero que al mismo tiempo nos resultan cercanos, llenos de vida y de significados, todo en una propuesta visual fresca y vibrante”



“Un elemento recurrente en su obra son los cocodrilos, criaturas que en el imaginario colectivo de la República Dominicana tienen un significado complejo, entre lo ancestral y lo moderno, lo salvaje y lo controlado. La obra de Cristian y los animales en ella simbolizan nuestra relación con la naturaleza, nuestra supervivencia y el instinto primitivo. Su presencia nos recuerda la fuerza, la resistencia y la sabiduría oculta que todos llevamos dentro, una conexión profunda con nuestras raíces”.



Y observó: “Otro de los elementos distintivos en la obra de Cristian son los fósforos. Estos pequeños objetos, aparentemente cotidianos, cobran una nueva dimensión en su arte. En manos del artista, los fósforos se convierten en símbolos de la fragilidad de la vida, pero también de la chispa que puede desencadenar un cambio”.



Cristian Mateo agradeció: “El lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. He vuelto esta noche con todas mis piezas cargadas de reminicensias y muchísima energía. Les presento “Arma con alma””. l .

Innatidad y realismo mágico en la obra

El ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo, en la bienvenida, expresó su gratísima impresión del arte de Cristian. Antes, el viceministro Gamal Michelén estableció los significados de innatidad (la memoria genética), apeló a los mitos extrañísimos de San Juan, y desmenuzó el realismo mágico, analizando Cien años de Soledad, a Remedios la Bella. “La magia que el imaginario latino le pone a la realidad”, así definió el término.