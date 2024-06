El concierto Pa’l Cora Tour, del cantante de música regional mexicana incluye 35 canciones

Cuando arranque Canción del mariachi saldrá a escena Christian Nodal, en su debut dominicano. “Es un sueño hecho realidad, llevo tanto tiempo leyendo comentarios lindos de mis fans de esa bella isla, creo que las primeras veces tienen mucha magia y estoy muy feliz, muy emocionado, me muero por verlos disfrutar de una noche increíble con ‘Pa’l Cora Tour’ en un lugar tan icónico y legendario como lo es el Estadio Quisqueya, pues es un honor, un orgullo, un placer”, ha dicho en una nota de prensa.



Llega a tierra de La Española con la piel más limpia de ese mural de mal gusto en que había convertido su rostro. Llegó también con novia nueva. Esta misma semana Angela Aguilar, recién premiada en el Billboard Mujeres, quiso dar a conocer al mundo que es la novia del charrito. ¿Vendrá acaso la hija de Pepe acompañando al jevito? Hacía poco ella misma había dicho que iba a ser tía, cuando vio la barriga de Cazzu, quien ya dio a luz a Inti, la hija de su hoy novio. ¿Cómo comprender estos entra y sale de la actual generación?



Con 25 años, Christian Jesús González Nodal, nacido en Caborca, Sonora, ha mezclado el mariachi con el norteño.



En cuanto a su presentación aseguró que será un show visual muy bonito, pero sobre todo es una energía a la gente que quiere fiesta, la que viene despechada y enamorada. “Será algo así como ir a terapia y bueno tenemos un poco de todo para todos y se va a disfrutar mucho, sin lugar a duda, será un fiestón el Pa’l Cora Tour”.



“Es increíble que a pesar de que no los conozco, no he tenido la oportunidad más que está de ir a estar con todo mi público precioso de República Dominicana, que me tengan tanto cariño y que me reciban con tanta calidez”, afirmó.



Tres discos de estudio ha lanzado hasta ahora Nodal. Me dejé llevar (2017), Ahora (2019) y Ayayayay! (2020) todos con Universal Music, sello al cual abandonó, y fue fichado luego por Sony Music. Pero posteriormente ha entregado Ep y varios sencillos y colaboraciones. En Spotify concentra más de dieciséis millones de oyentes mensuales. Plataforma digital donde ha publicado sus trabajos discográficos, alcanzado altísimas cifras de reproducciones, y es el ganador en la categoría Artista Favorito Del Regional Mexicano en 2020.



Nodal es una súper estrella con una larguísima lista de reconocimientos que incluye diez Premios Lo Nuestro, diez Premios Latin American Music, siete Billboard Latin Music Awards, cinco iHeartRadio Music Awards, cinco Latin Grammy Awards, tres Premios Juventud, dos Heat Latin Music Awards y un Premio Tu Música Urbano, interesante número de premios.



En el show hace covers con Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Joan Sebastian, Selena y otros, gracias a la tecnología.

Ficha técnica

Concierto: Pa’l Cora Tour

Artista Christian Nodal

Producción local:

Lugar: estadio Quisqueya

Hora: 9:00 pm

Fecha: sábado, 15 de junio

Boletas: Front Stage A3, A4 Y A5, Filas A Hasta La C. Rd$47,455.00

Filas D Hasta La G. Rd$39,545.00

Fllas H Hasta La S. Rd$30,505.00

Front Stage A1, A2, A6 Y A7. Rd$20,340.00

Special Guest. Rd$13,560.00

Premium Zone. Rd$7,345.00

General Standing Rd$5,085.00

Palco. Rd$3,335.00