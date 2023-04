La nueva versión de La Cenicienta sube al escenario del Teatro Nacional desde el próximo viernes 14 de abril

El musical La Cenicienta llega a la Sala Carlos Piantini en una revisitación del cuento original, en una producción de Cecilia García y dirección de Carlos Espinal.



El popular cantautor dominicano Frank Ceara es el autor de la música y la letra de esta nueva versión, que dibuja a través de 13 temas. Con él conversamos en busca de detalles.



¿Este trabajo fue una inspiración suya o una solicitud?

La invitación a escribir “La Cenicienta” vino de Cecilia García y de Ana Rivas. Ana le propuso a Cecilia hacer un musical de niños o para toda la familia.



¿Cómo fue el proceso de creación y qué tiempo le tomó?

Para el proceso de creación me fui al cuento universal de La Cenicienta de los hermanos Grimm. Es un cuento un poco oscuro pero de ahí parten todas las versiones que existen. Decidí conocer un poco más de esa historia. Ya para redactar el libreto y las canciones, me tomó 8 días. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero Cecilia me llamó para esto la segunda semana de enero y tenía que estrenarse en abril. O sea que el libreto tenía que estar listo, como mucho en dos semanas, para que se pudieran hacer los arreglos de las canciones y que los actores ensayaran.



¿Qué elemento de esta puesta pondría sobre relieve?

Estamos viviendo en una época de antivalores. Nuestros hijos están creciendo en una sociedad sin rumbo, donde todo lo quieren fácil y sus aspiraciones son muy cuestionables. Mi versión de “La Cenicienta” tiene un ingrediente muy importante. Cada personaje creado tiene algo valioso que decir; un mensaje estratégicamente añadido, esperando que los niños se apropien del mensaje de una forma divertida y diferente.



¿Cuán difícil ha sido crear esta propuesta musical?

Lo más difícil para crear esta propuesta musical ha sido el poco tiempo. Después de creado el libreto y las canciones vino la segunda parte. Los maravillosos arreglos de Pengbian Sang y su hijo Suchan Sang (un tremendo arreglista) en los que estuve constantemente presente para los tonos, acordes voces, etc. Eso, junto con los proyectos que ya tenía de antemano, me complicaron mucho la entrega. Pero gracias a Dios y a su misericordia, el tiempo dio exacto y estuvimos a tiempo. Ahora le toca al gran público darnos su opinión.

Datos de la puesta en escena

Título: La Cenicienta

Autor original: Los hermanos Grimm

Libreto, versión libre: Frank Ceara

Género: teatro musical

Dirección: Carlos Espinal

Producción ejecutiva: Cecilia García

Arreglos: Pengbian Sang y Suchan Sang

Reparto: Gaby García, Juanma García, Honny Estrella, Cecilia García, Miguel Lendor, Ana y Carolina Rivas, Raeldo López y Sócrates Montás.

Boletos: Platea centro (A-O) RD$2,800; Platea der. e izq. (A-O) RD$2,500; Platea (P-BB) RD$2,000; Balcón (A-H)RD$1,500; (J-Q) RD$1,200