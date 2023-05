Email it

El festival se realizará del 19 al 28 de junio en salas de Palacio del Cine. Abrirá con el estreno mundial de “Rango de honor”, un filme sobre la lucha contra el narcotráfico, dirigido por Carlos Salcedo.



El Festival de Cine Dominicano -FestcineRD-, hechura de Armando Guareño que tiene 10 años promoviendo el cine dominicano en EE.UU. Canadá y luego hace un quinquenio en la propia República Dominicana, vuelve del 19 al 28 de junio.



En un acto celebrado en el lobby del Palacio del Cine de Blue Mall, conducido por Angela Bernal, se supo que la nueva productora general es Jéssica Monegro. Se entregó el premio nacional de guiones de cortometrajes ‘Shorts RD’, patrocinado por el Ministerio de la Juventud, a Carlos Alberto Martínez, por ‘El vacío’; quien recibió como premio la cobertura de gastos para la producción de su cortometraje que se exhibirá durante la gala de apertura del Festival de Cine Dominicano RD y posteriormente se proyectará en la XII edición del Dominican Film Festival en New York.



Según Guareño, para esta edición se habrían recibido 410 producciones, de las que han sido seleccionadas 120. Resaltó el incremento de películas que abordan el tema de violencia de género.



Los miembros del jurado, presidido por Alfonso Quiñones, son Omar Reyes, Smayle Domínguez y José Aquino, todos miembros de Adopresci y Pavel González.



Este año incluye competencias de largometrajes de ficción, cine documental, ‘hecho aquí’, cine infantil, cine estudiantil y ‘dominicanos en la diáspora’. Guareño también citó el refuerzo en la Sección Infantil y Juvenil, con el estreno mundial de la película ‘Dueños del tiempo’, realizada en el país por el destacado director peruano Luis Llosa Urquidi.



Entre los estrenos se encuentran, además del filme de apertura, ‘El plan’, dirigida por Robert Cornelio; ‘La trayectora del son y la salsa’ dirigida por Eddy Coradín; ‘Weak (débil)’, dirigida por Katherine Castro; ‘I am poem (Soy poema)’, dirigida por Maite Bonilla; ‘Waking up dead’, dirigida por el dominico americano Terracino.



En documental ‘El último juego’, de Tomás Troncoso y el Nuevo Diario; ‘Blooddance (De sangre)’, por Louis Erick Guzmán de Royalty Dance Crew; ‘La industria en RD (1962-2023)’ y ‘Presidentes dominicanos’, dirigidas por Euri Cabral y Zinayda Rodríguez; y ‘Los dueños del tiempo’, dirigida por Luis Llosa. Se entregará el Gran Premio Don Fernando Báez y el premio especial Patricia Ascuasiati a la sección ‘Volver a mirar’. entre otros premios puntuales.

Ciudades y fechas

• Santo Domingo, del 19 al 28 de junio, Palacio del Cine de Blue Mall Santo Domingo, Agora Mall, Sambil y en Occidental Mall.

• En Santiago, del 14 al 15 de julio, Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa.

• En La Altagracia, Higüey, del 26 de julio al 1 de agosto, Palacio del Cine Multiplaza.

• San Juan de la Maguana, del 20 al 24 julio.

• Puerto Plata, Cabarete el 18 de junio.