La joven cineasta dominicana Yanilis Pérez ha ganado el Premio Open Doors-World Cinema Found del prestigioso Festival de Cine de Locarno.

El evento tiene lugar en esa ciudad de Suiza desde el pasado 3 de agosto hasta el 13 próximo.

La información brindada por la agregada de prensa del Festival de Cine de Locarno / Puertas Abiertas, Bernardette Klausberger, agrega que el premio es para el próximo proyecto de Yanilis Pérez, titulado «Cuando cae la lluvia».

Yanilis Pérez agradece a los presentes © Locarno Film Festival / Ti-Press / Massimo Piccoli

En el programa del festival aparece el cortometraje de Yanilis Pérez Techos rotos, compitiendo. Lo cual probablemente sirva de teaser para un largo con el título Cuando cae la lluvia. O tal vez no.

La cuestión es que ha participado en Open Door, laboratorio al que asisten decenas de jóvenes de distintos países y Yanilis ha sido una de las ganadoras. En el mismo participaron los proyectos Diamante (Bolivia); Kokue (Paraguay-Chile), Los hombres morimos antes (Costa Rica-Uruguay), Moa (Cuba-Brasil), Muchachos bañándose en el lago (Venezuela-Chile-Francia), Los invisibles (Guatemala), y Sopor y Ave (Argentina-España). La única que no contaba con coproducción de otro país, era Yanilis Pérez.

La joven cineasta Yanilis Pérez es la autora del largometraje documental «Jeffrey» que alcanzara el Discovery Awards en el muy prestigioso Festival de Toronto.

El Caribe trató de comunicarse con Yanilis quien se encuentra en Suiza.

.Foto de todos los cineastas jóvenes participantes en el laboratorio. © Locarno Film Festival / Ti-Press / Massimo Piccoli

En el Open Doors Screnings estuvo el largo dominicano de Natalia Cabral y Oriol Estrada Una película sobre parejas.

El 75 Festival de Locarno va cerrando esta edición. Por ejemplo: Locarno Pro, la sección de industria del 75º Festival de Cine de Locarno, finalizó el 7 de agosto.

Los premios de esta sección fueron los siguientes:

Premio Primera Mirada Cinegrell

Una última noche – Lukas Nathrath (Alemania)

Premio Le Film Français

Arthur & Diana – Sara Summa (Alemania)

Premio de Difusión de Cine Kaiju

Elaha – Milena Aboyan (Alemania)

Premio Alphapanda Market Breakout

El pueblo junto al paraíso – Mo Harawe (Austria)

La 11ª edición de First Look, la iniciativa de la industria que muestra películas en postproducción organizada en asociación con German Films, vio la presentación de seis proyectos en el teatro Rialto de Muralto. Cada trabajo en progreso fue presentado por su productor a una audiencia privada de agentes de ventas y programadores del festival que asistieron al festival.

Un jurado internacional, compuesto por Vanja Kaludjercic (Festival Internacional de Cine de Róterdam), Tricia Tuttle (BFI Festival de Cine de Londres) y HUH Moonyung (Festival Internacional de Cine de Busan) entregó tres premios. El Premio Cinegrell First Look, una ayuda al servicio de postproducción por valor de 50.000€, recayó en One Last Evening (Alemania), de Lukas Nathrath, producida por Klinkerfilm y coproducida por Doppelbauer & Nathrath Filmproduktion. El jurado declaró: “Quedamos muy impresionados con One Last Evening, encontrando su narración rica y matizada. La película nos llevó a un viaje emocional real y el sólido elenco contribuyó a caracterizaciones maravillosamente detalladas”.

A continuación, el Premio Le Film Français, consistente en servicios publicitarios valorados en 5.600 €, recayó en Arthur & Diana (Alemania), de Sara Summa, producida por Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin, mientras que el Premio Kaiju Cinema Diffusion, consistente en el diseño de un cartel internacional valorado 5.000€, recayó en Elaha (Alemania), de Milena Aboyan, producida por Kinescope Film y coproducida por Essence Film.

Mientras tanto, el domingo por la tarde también tuvo lugar la ceremonia de entrega del Premio al Desarrollo Alliance 4. El flamante premio Alphapanda Market Breakout Award, que consiste en servicios de consultoría por valor de 3.000 €, se entregó al proyecto cinematográfico austriaco The Village Next to Paradise, dirigido por Mo Harawe y producido por Oliver Neumann y Sabine Moser para Freibeuter Film. Los miembros del jurado Mathias Noschis y Valentina Neumann lo describieron como “una pequeña joya de un proyecto que nos conmovió profundamente gracias a la convincente visión artística de Mo Harawe”.