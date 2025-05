El sábado 24 de mayo, el grupo de André Reyes llena de colores alegres la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional

“¡Baila, baila, baila / baila, baila, bailame / esta rumba tan gitana / que yo siempre cantaré” … cantan los ganadores de Grammy Awards, el muy popular grupo musical Gipsy Kings de André Reyes, y uno enseguida entra en el remolino de la alegría, de la euforia.



Eso mismo sucederá este sábado 24 cuando salgan los miembros del grupo al escenario más importante de República Dominicana.



Hoy día existen dos Gipsy Kings, cada uno pertenece a una familia. Es cierto que ambas están emparentadas: están los Reyes y los Baliardo, emparentados con el artista flamenco Manitas de Plata (Ricardo Baliardo) del cual son sobrinos e hijos respectivamente.



Uno de los Gipsy Kings es liderado y fundado por André Reyes, que es el que nos visita; el otro por Diego Baliardo. Ambas agrupaciones hacen constantes giras por el mundo.



Seis guitarras, más un teclado y una percusión conforman Gipsy Kings by André Reyes. Los músicos son una retahila de Reyes: además del líder están Kakou, Mario, Thomas, Canut, luego Leo Chazallet, Joseph Cortés, Guillerme y Fred.



Ambas agrupaciones son precedidas por himnos de la música flamenca c0omo como “Djobí, djobá”, “Dubái”, “Volare” o “Bamboleo”.



Más de 60 millones de álbumes vendidos significa que son un legado vivo.



Una formación familiar que mantiene viva la esencia de la rumba flamenca que conquistó el mundo a base de canciones y palmadas, cordajes furiosos y parches que marcan el ritmo.



Según ha dicho el propio André, Gipsy Kings “es una celebración de la herencia gitana, la pasión por la música y el poder de unir las culturas a través del ritmo”.



Lo real es que el sonido de Gipsy Kings es inconfundible porque fusiona raíces flamencas con influencias pop.



El 10 de septiembre de 2013 fue lanzado “Savor Flamenco” (un juego de palabras con “Sabor Flamenco”) álbum de estudio no. 13 de Gipsy Kings. El álbum, producido por Tonino Baliardo y Nicolás Reyes, fue uno de los dos ganadores del Premio Grammy de 2014 al Mejor Álbum de Música del Mundo.



André y la nueva generación de artistas, siguen llenando teatros, festivales y eventos internacionales con una energía desbordante y un repertorio que trasciende generaciones. El pasado jueves se presentaron en Costa Rica, este sábado en República Dominicana, y siguen hacia Puebla (México) el 28. En ese país harán cuatro fechas más hasta el 1 de julio. Tienen una presentación en Fuenlabrada (España) el 28 de junio, y el 12 de julio en Tbilisi, capital de Georgia.



Gipsy Kings by André Reyes tiene ya previstas actuaciones hasta el 27 de diciembre en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona. Antes se habrán presentado en Tailandia, 10 fechas en Turquía, más Colombia, Dinamarca, Italia, etc. ¿Irás a verlos? ¡El show es imperdible!

Música flamenca y pop mezclados

Show: Concierto

Artistas: Gipsy Kings by André Reyes

Producción: César Suárez Pizano

Lugar: Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito

Fecha: 24 de mayo del 2025

Boletas: Uepa Tickets.

Costo: Foso: RD$10,980.00

Platea: RD$8,860.00