Buenos Aires. Durante 18 años Guillermo Coppola fue representante profesional y sombra personal de Diego Armando Maradona, al que siguió a todas partes -de la gloria al infierno- y con quien vivió una “historia de amor incondicional” que ahora aparece narrada en una serie “frívola” que homenajea a los años 90.



No obstante, ‘Coppola, el representante’, que la plataforma Star+ estrena este 15 de marzo, no tiene al astro argentino como protagonista -de hecho, sólo es mencionado como Diego, “uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo”, y ni siquiera aparece en pantalla-. Aunque, inevitablemente, su figura está presente.



Esta es una serie sobre ‘Guillote’, como se conoce al exmánager de 75 años, un vividor hecho a sí mismo, lleno de claroscuros, “un antihéroe (al) que las cosas no le salen perfectas y las va arreglando con picardía argentina”, explica en entrevista con EFE Ariel Winograd, director de la producción de Pampa Films/Gloriamundi Producciones, que, por encima de todo, busca divertir “y no juzgar”.



“Se van a encontrar una serie muy lúdica, muy divertida, con muchos excesos, frívola. Es una serie sobre Coppola, pero también sobre la década de los 90: con cosas que a uno pueden llamarle mucho la atención, una serie políticamente incorrecta que, también en cierta manera, representa lo que fue la década del 90 en Argentina”, describe.



Poco después de llegar al Nápoles (temporada 1984-1985), donde sigue siendo venerado como un ‘Dios’, Maradona ganó el Mundial con Argentina (1986) y fue subcampeón en 1990, año en que su país afrontaba el comienzo del Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), un presidente tan conocido por establecer la paridad entre el dólar y el peso como por sus extravagancias.



El ‘Pelusa’, el “más grande” -como lo llamó el propio Coppola a EFE en una entrevista en Buenos Aires en 2022-, era su único representado, después de que durante 16 años llevó a unos 180 jugadores del fútbol local. Pero, sobre todo, era su mejor amigo, hasta el punto de acompañarle por medio mundo y de vivir infinidad de anécdotas con él.



“Es una historia de amor y eso hablé mucho con Guillermo y él también lo cuenta muy desde ese lugar. Y siempre nosotros encaramos las escenas con esa emocionalidad”, resalta a EFE el actor Juan Minujín, quien recrea a Coppola en la pantalla y destaca que cada anécdota retratada en la serie y de cuantas se conocen protagonizadas por él y Maradona tienen que ver con que “está en el medio de una relación de mucho amor”.



A lo largo de seis capítulos de 45 minutos, desfilan personajes de la farándula argentina de aquellos años 90, como la actriz y presentadora Susana Giménez (sólo citada por su nombre), la también intérprete Amalia ‘Yuyito’ González (segunda pareja de Coppola y madre de su hija) o el empresario Poli Armentano (su compañero inseparable en la ‘noche porteña’ y asesinado en 1994).



Un desafío



La constante exposición de Coppola en los medios fue un reto para Minujín, explica el actor que interpretó al joven Jorge Mario Bergoglio en ‘Los dos papas’ (2019), ya que “es un personaje tan icónico” que “había que encontrar qué hay atrás de eso, qué carencias, qué fragilidades, qué vulnerabilidades”.



No obstante, dice el intérprete reconocido por la serie ‘El marginal’ (2016, 2019-2022), el constante diálogo con el exrepresentante y la caracterización física le ayudaron en un trabajo que buscaba ser “verosímil”, pero “no una imitación”.

Winograd valora la investigación y filmación

Winograd pone en valor la labor previa de investigación y la filmación en “locaciones muy noventosas”, que permiten llevar al espectador a “un viaje inmersivo” y participar en “la experiencia ‘Quieres ser Guillermo Coppola’”, afirma entre risas.



“Nosotros conocemos al Coppola de ahora, pero hay que ver cómo era antes”, asevera el realizador de ‘Mamá se fue de viaje (2017) o ‘El gerente’ (2022), quien destaca el “juego” de imaginación que desarrolló el equipo para recrear situaciones.



Con guion de Emanuel Diez y la exitosa pareja Gastón Duprat-Mariano Cohn (‘El ciudadano ilustre’, ‘Mi obra maestra’, ‘Nada’), la serie -rodada en Buenos Aires y en Nápoles- tardó cuatro años en realizarse desde el puntapié inicial. Ahora toca ver el retrato de esta figura “recontra” controvertida, como define ‘Wino’, del que no se ahorran episodios desagradables, como su encarcelamiento en 1996, pero a quien no quiso “juzgar” desde la mentalidad de 2024, sino “invitar a la gente a un viaje en el tiempo”.