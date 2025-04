En 2003 y 2004, se dieron estas conversaciones con el escritor más admirado, sobre la libertad y la creación

Con el fallecimiento de Mario Vargas Llosa Arequipa, 28 de marzo de 1936-Lima, 13 de abril de 2025), se va el último de los mohicanos, aquellos que conformaron el team todos estrellas de la literatura latinoamericana. Quienes pusieron a Latinoamérica en el mapa de lo más alto de la literatura universal.



En 2003 tuve el primer contacto directo con el escritor peruano y en 2004 el segundo. La primera vez conversamos sobre el poeta cubano Raúl Rivero, quien había sido apresado en el mes de marzo. Mario fue incisivamente crítico con el abuso de la dictadura cubana que se había ensañado con la intelectualidad cubana. “La Revolución Cubana se convirtió en un circo de la represión. Ofende a las personas decentes un régimen que reprime a sus poetas, a sus periodistas, a sus pensadores, no porque pongan bombas o tengan armas, sino por opinar diferente y escribir sobre la realidad cubana”, expresó entonces, a la carrera, el autor de “Conversación en La Catedral”, cuando salía de una actividad en la capital dominicana.



Años después, el 30 de mayo del 2019, el propio Raúl Rivero -quien había sido sentenciado a 20 años de cárcel, y fue liberado gracias a las gestiones del Rey Juan Carlos I, a través de Gabriel García Márquez con Fidel Castro-, escribió sobre Mario desde su columna Diario Libre, del periódico español El Mundo: “Se trata de un hombre de honduras y fidelidades, con recursos para asomarse a los más graves asuntos de la región y con el valor necesario para escribir después, con total honestidad y en un estilo personal y cálido, todas sus opiniones, sin sacar cuenta de a qué grupos de poder o a cuales mandamases les puede molestar su modo de ver lo que pasa en estas tierras”.



En 2004 la conversación con vargas Llosa fue más larga, sobre literatura y mientras. cerraba las maletas y esperaba que subieran a recoger su equipaje a la habitación 700 de El Embajador.



Faltaban seis años para que el maestro de la literatura iberoamericana recibiera un merecidísimo Premio Nobel de Literatura 2010, el cual, como uno se debe imaginar, deseaba con todas las fuerzas de su corazón, a pesar de que afirmara: “El Premio Nobel hace daño; si viene bien, si no también”.



La misma persona



Dijo ser “la misma persona, sólo que unos añitos más viejo. Con más experiencias, con una perspectiva mayor que dan los años. Pero supongo que permanece una cierta manera de entender la literatura. Mi vocación no se ha entibiado, diría que se ha acentuado un poco más. Y al mismo tiempo, supongo que veo las cosas con un poco más de serenidad, que cuando joven uno las ve más apasionadamente”, eso ante una pregunta sobre qué quedaba del bisoño escritor de La ciudad y los perros.



Acerca de “La fiesta del chivo”, reflexionó: “Aunque tiene sus raíces en la realidad dominicana, describe sin embargo un fenómeno que, por desgracia, fue continental y en cierta forma desborda el continente, que es el fenómeno del autoritarismo, de las dictaduras, de los caudillismos, de los sistemas verticales que reprimen, que censuran, que matan, que alienan profundamente una sociedad. Quizás en el caso de Trujillo eso se dio de una manera más extrema y con una crueldad particular, pero el fenómeno es internacional. Casi no hay país latinoamericano que se haya librado de haberlo padecido en algún momento de su historia. De manera que yo creo que la novela desborda lo netamente dominicano, e incluso lo puro latinoamericano”, manifestó.



No obstante, Vargas Llosa no consideraba que “La fiesta del chivo” fue se de las novelas más controversiales que hubiese escrito. “La verdad que algunos libros míos han levantado polémicas. Mi primera novela ‘La ciudad y los perros’ levantó muchos problemas en Perú, porque los militares la tomaron muy mal y, curiosamente, no la prohibieron, pero la quemaron públicamente. También ‘Pantaleón y las visitadoras’; salió cuando en América Latina había muchas dictaduras militares y entonces el libro tuvo problemas en varios sitios: en el Perú, en Argentina… La primera película que se hizo de ‘Pantaleón y las visitadoras’ no se pudo hacer ni en Perú ni en Venezuela, donde se intentó, y afortunadamente la República Dominicana fue más hospitalaria y fue donde pudimos hacerla”, recordó.



Opinó que veía la literatura latinoamericana de este siglo “con mucho optimismo”. Destacó que era “una literatura que está en muy buen pie y justamente una de las características que tiene es la diversidad. A diferencia de tiempos atrás, donde solamente se hablaba de la literatura del ‘realismo mágico’… Hoy en día no hay una tendencia dominante, de verdad que hay una enorme diversidad, de temas, de estilos, de preocupaciones”. ¿Qué pensaría ahora?



Casi un cuarto de siglo después ha aparecido, al fin, una película que honra de verdad al espíritu del realismo mágico: “Pedro Páramo”, basada en el libro de Juan Rulfo, que puede verse en Netflix, plataforma de streaming que en 2004 ni siquiera se pensaba que fuese a existir. Pero el escritor peruano expresó que para él era difícil juzgar.



“De todas las adaptaciones que se han hecho yo solamente participé en una, la primera filmación de ‘Pantaleón y las visitadoras’. Me autocritico y reconozco que contribuí seguramente con mi inexperiencia a que la película no saliera como esperábamos. Por eso mismo, no he querido intervenir en ninguna de las posteriores. Digamos, he dado las autorizaciones, pero no he participado ni en el guión ni en la realización. Algunas de las adaptaciones a mí me han parecido bastante fieles, como por ejemplo la adaptación que hizo Francisco Lombardi de La ciudad y los perros”.



Dijo estar esperanzado de la versión de La fiesta del chivo que preparaba su primo Luis Llosa, a quien le había dado plena libertad. Nunca supe qué le pareció.

Reconocimientos de República Dominicana

-El 28 de octubre del 2010, el entonces presidente Leonel Fernández condecoró a Vargas Llosa con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, por su premio Nobel del cual el mandatario dijo: “Ha llegado con retraso, pero ha sido un acto de reparación y de justicia”.



-Mario Vargas Llosa recibió el Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña en 2016, otorgado por el Ministerio de Cultura de República Dominicana.



-El presidente Luis Abinader concedió el 31 de mayo del 2023 la nacionalidad dominicana al destacado escritor peruano Mario Vargas Llosa.