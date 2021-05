Raffy Matías regresa con más fe al merengue

La decepción, sentirse engañado, con poco apoyo y en busca de paz llevaron al merenguero Raffy Matías a alejarse de los escenarios públicos cuando su carrera estaba en pleno apogeo.



Sin embargo, la melodiosa voz de este cantante está de regreso, con más fe en su gente y en el merengue, ritmo que a su juicio está en un momento “muy difícil”.

“Encontré al merengue en un momento muy difícil, lógicamente, muchas cosas han cambiado. El mundo cambió, la vida no es la misma, debemos renacer y así debe renacer el merengue y otros ritmos que no están en la palestra, como la balada”, consideró el dueño de éxitos como “Quiero saber de ti”, “Ahora que te vas” y “Amor ayúdame”, entre otros, al ser entrevistado en el segmento Caribe Espectáculo, de elCaribe.

Es por esta razón que llegó con “Tu zombi”, una nueva propuesta romántica de la autoría de la dominicana radicada en Estados Unidos, Penélope Santana.

Matías tiene la esperanza de poder volver a escalar en el mundo artístico y dar a conocer a Santana como compositora, conjuntamente con el arreglista Rafael Brito.

“Perseguimos volver a complacer al público, estar de nuevo en la palestra, porque yo soy un artista de nacimiento, yo no me puedo quedar para siempre en lo privado”, manifestó.

Le fallaron

El cantante, de 52 años de edad, reveló que se vio obligado a retirarse de los escenarios públicos por “una situación de contrato”.

“Hice un contrato donde lamentablemente no lanzamos el producto a tiempo y así pasé cuatro años esperando en medio de una carrera, lo cual es desastroso (…) Eso me obligó a hacer una gran pausa y cuando abrí los ojos, no solo mi carrera, sino el merengue ya no estaban en la posición anterior”, indicó Matías, quien no quiso señalar el nombre de la empresa que lo engañó “porque no le guarda ningún rencor”.

En ese sentido, sostuvo que en cierto momento cada artista siente lo que es ser traicionado, engañado, sorprendido y solo.

Dijo que en la carrera artística se presentan muchas pruebas, que quien nace con ella las soporta tranquilo, porque, además, brinda muchos momentos de felicidad, paz y tranquilidad.

Matías responsabilizó de la baja del merengue a las disqueras que en ese momento “callaron la boca” de muchos artistas.

El también productor, valoró la labor que están haciendo los merengueros de la nueva generación, lo que a su entender, en un plazo de un año, el ritmo de la güira y la tambora pudiera estar mejor posicionado.

Urbana

Rafael Enrique Matías, nombre real del merenguero, confesó que le gusta la música urbana, por lo que no descartó la idea de grabar en ese género siempre y cuando las letras sean limpias.

Es por esto que agrega en sus presentaciones privadas el llamado género de calle, incluyendo en el repertorio temas de los boricuas Nicky Jam, Natti Natasha y hasta de Bad Bunny.

“Vamos a ver si incluimos una en la producción para que sea más urbana todavía”, precisó.