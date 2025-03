Celebra que el 2025 para él arranca ¡de película!, con tres filmes en el primer trimestre, el corto Plataneros, Tábula rasa, y el documental La 42

Con 17 o 18 películas en su haber, Ramón Emilio Candelario pertenece a ese decálogo de actores del cine dominicano que, como quiera que los tires, caen parados. Pepe Sierra, El Cuervo, Alfonso Rodríguez, Johnnié Mercedes, Vicente Santos, Manny Pérez, Frank Perozo, Jalsen Santana… No por gusto lo buscan los directores.



“Estoy contento, es un 2025 ¡de película!”, advirtió un Ramón Emilio Candelario que se ve que va al gimnasio y les da a los hierros, como parte de la preparación necesaria para el papel que pueda venir. De estatura no alta, fornido, mulato, con bigotitos y espejuelos a la moda, está listo para la entrevista como si fuera para un combate de lucha grecorromana.



“En enero iniciamos con una grata noticia del corto Platanero, una producción domínico canadiense, que ingresó en el Festival de Cine de Sundance. Con esta sería mi segunda vez participando en ese festival. Con la buena noticia, además, de que mi director y amigo José María Cabral actúa en el corto y es el antagonista. Para nosotros, los cineastas dominicanos es más que un honor que en ese tipo de escenario estemos representando a nuestro país, con nuestra cultura, nuestros colores y nuestro arte”, reflexionó el conocido actor dramático.



A una pregunta sobre si el corto, como creen algunos, es un arte menor, Candelario opinó que “por ahí es que comienza todo. Por ahí comenzaron Tarantino o Dave Lynch”, pone de ejemplo.



“La idea es que esta película (el largometraje de Platanero) se ruede acá en República Dominicana. Ya hay ciertos productores interesados en ella. La idea es que se ruede y que se siga haciendo cine dominicano”, confió el conocido actor de formación académica que antes fuese miembro del Teatro Rodante Dominicano.



“Además de Platanero, el pasado mes de febrero se estrenó Tábula rasa. Una película dominico española vista en el pasado Festival de Cine Global. Ahí contamos con un reparto tan español como dominicano con la actriz Macarena Gómez, Amaya Salamanca, Carlos Bardem, Pedro Casablanca, Luis del Valle, Stefany Liriano y este servidor”, enumeró. “La pasamos de lo mejor en el festival. Omar de la Cruz como sabes, dándola toda por el cine”.



Candelario ha protagonizado Perejil, Danny 45, Gilbert (documental), Carpinteros (antagónico), el corto Platanero, entre otros. “Cada personaje me ha mostrado un mundo, pero para uno divertirse y ponerse creativo, ¡con los papeles de malo es que uno se la pasa mejor!”, asegura.



Los buenos y los malos



“Los malos son muy ocurrentes. Sí, porque los buenos siempre es un código moral muy estructurado, pero… (ríe). Con Manaury en Carpinteros, me divertí un montón. Con Danny 45 me volví loco. Cada experiencia me la paso divino. Frank Gómez, en Perejjl, es uno de mis personajes favoritos. Un ser humano tan noble en esa época, sin ningún tipo de prejuicios y tabúes, que ame a una mujer tanto como la ama, eso para mí fue muy divertido… ¡Bueno, menos cuando me matan! Pero el cine es divertido porque… resucitamos de una vez”, bromea quien es capaz de asumir roles dramáticos o cómicos, serios e introspectivos como de extraterrestre.



Ramón Emilio no tiene hijos. Por ahora le va muy bien así. Es joven todavía. Tiempo le queda para todo. Vive solo y dice que necesita su espacio para hacer lo que hace. “La paso muy Ben. Salgo con una persona maravillosa últimamente; pero ella en su casa y yo en la mía”, declara. “Así es bonito. Hay muchas maneras de uno amarse.



Formado en el teatro clásico, le encanta la poesía. “Tuve el honor de trabajar con un Serbio Urbe haciendo teatro épico y poesía. Y también con Claudio Rivera. O sea, yo me gozo el teatro, me gozo la música, me gozo la poesía”.



Más allá de la actuación



Confiesa que iría más allá de la actuación. Candelario escribe obras de teatro. Pero quiere más: “Me gusta dirigir. Para eso falta una madurez que estoy adquiriendo ya. Y sé que por más buena que sea la del que yo tenga, voy a necesitar un equipo de seres humanos maravillosos, que hagan suya mi idea, y que todos vayamos en la misma dirección, porque el cine no se hace solo. Y obviamente, tener la humildad de buscar gente más brillantes que yo, que lo hagan posible, porque es que ¡nadie se lo sabe todo en la vida!”, argumentó con la sabiduría de la experiencia en los platós.



De José María Cabral, el director de Carpintero y Perejil, dice que es su director favorito y su amigo personal. “Es un ser humano excepcional. Es la gente con la que puedo darme el lujo de agotar un proceso completo, desde el inicio. En las dos películas que hemos hecho he tenido la dicha de hacer eso. Son de los proyectos de los que me siento más orgulloso”.



“En Carpinteros hago de malo y en Perejil hago de bueno. A mí me pasó lo mismo que al actor Wlliam Defoe. José María ha sido el único director que ha visto bondad en mi rostro y también maldad”, reconoció. “A Dafoe le pasó eso, que solo era villano-villano, hasta que Martin Scorsese lo eligió para hacer de Jesucristo… Entonces, bueno, me ha dado esa dicha y son procesos de los que me siento muy orgulloso”.

Cierra este trimestre, y al abrir el otro…

“Ahora en marzo, terminando el trimestre, estrenamos La 42, el documental, en el Festival de Cine South By Southwest (SXSW) en Austin,Texas USA; bajo la dirección de José María Cabral, y yo hago una participación especial con un personaje”.



Dio a conocer que en el mes de abril estará rodando una nueva producción de la cual no puede dar detalles.