Email it

Un nuevo homenaje al inolvidable cantautor dominicano Anthony Ríos llega bajo el título de “Los grandes le cantan al gigante”.

Una nota lo presenta como el más importante homenaje discográfico al autor de La mancha, y agrega que salió al mercado este jueves 1 de diciembre.

Se trata de un regalo de Navidad del sello discográfico Rampa Music a los fanáticos del artista.

El álbum para Anthony Ríos está disponible en las plataformas de música digital Spotify, Deezer, Amazon Music, Tidal, SiriusXM, Audiomack, Youtube y Tik Tok.

Las voces conquistadas para esta aventura son las de Toño Rosario, Sergio Vargas, Alex Bueno, Ramón Orlando y Fernando Villalona.

Johnny Vargas, Pablo Martínez, Diómedes, Henry García, Johnny Contreras, Roberto del Castillo, Monchy Capricho, Ravel y Charlie Rodríguez, completan las 14 voces del merengue que interpretan los éxitos de Anthony.

Ramy Reyes, productor ejecutivo del disco, revela que volcó su admiración por Anthony Ríos en un álbum que fue grabado en estudios de grabación de New Jersey, Carolina del Norte y Santo Domingo.

Reyes se identifica como admirador de Anthony Ríos desde que el artista llegó a El Combo Show de Johnny Ventura.

“Yo era admirador empedernido de El Combo Show de Johnny Ventura y entonces cuando entró este blanquito de Hato Mayor, donde uno aprendió a quererlo y admirarlo, a través del tiempo se convirtió en una mega figura”, resalta.

Explica que desde el primer bolero grabado por Anthony Ríos en la agrupación que lideraba Ventura el cantautor se fue convirtiendo en la figura que fue en todos los ámbitos del arte.

“Me gustó cómo interpretaba los boleros y entre los proyectos que tenemos para la disquera decidimos hacer este homenaje en voces de artistas amigos», dijo.

«Y para cubrirnos y evitar celos decidimos invitarlos a todos y estos son los que pudieron”, revela, sobre el disco que contó con los arreglos de Julio Olivero.

El Album de homenaje a anthony ríos

El disco fue grabado con uniformado de Big Band. Excelente mezcla y pasterización son los resultados del trabajo técnico.

La portada del disco es un retrato al óleo de Anthony Ríos.

En el álbum entró una canción que bien pudo no estar. A pesar de que pertenecía al repertorio que cantaba Anthony, no era suya. Me refiero a Amada amante, de la autoría de Roberto Carlos y de su hermano Erasmo.

En cambio, quedaron fuera clásicos como La Mancha o Z, por solo mencionar dos.

No obstante, el esfuerzo es loable. Sobre todo por la excelente orquestación de las canciones y las interpretaciones melódicas, en homenaje a Anthony Ríos.

Entre las interpretaciones vocales sobresalen las de Johnny Vargas, por su parecido con la voz de Anthony, la de Fernando, la de Toño, la de Robert del Castillo.

Descollan también la de Sergio Vargas, la de Pablo Martínez y la de Ramón Orlando, entre otras de amigos de Anthony Ríos.

Este parece ser el orden original del disco:

Toño Rosario (El grito)

Sergio Vargas (Eliges)

Alex Bueno (No te resisto)

Ramón Orlando (Para cuando regrese)

Fernando Villalona (Encadenados)

Johnny Vargas (Hoy daría yo la vida)

Pablo Martínez (Morir de amor)

Diómedes (Pudiera ser)

Henry García (Estoy a tu orden)

Johnny Contreras (Viejo amigo)

Roberto del Castillo (Fatalidad)

Monchy Capricho (Una noche no es bastante)

Ravel (Amada amante)

Charlie Rodríguez (Cualquiera)