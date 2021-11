Netflix ha revelado algunas escenas del antes y después de los efectos especiales de la popular serie surcoreana 'El juego del calamar', que narra la historia de 456 personas que eligen participar en un concurso mortal para tener la oportunidad de ganar una recompensa millonaria.

Una de las particularidades se encuentra en la quinta prueba de la competición, que consistía en cruzar un puente flotante de 18 peldaños de vidrio, que a su vez estaban compuestos por dos paneles —uno de vidrio templado, capaz de soportar el peso de una persona y otro de cristal normal, que se rompía al pisarlo y el participante caía al vació—. Resulta que los paneles que se rompen en la serie, en realidad son láminas de madera contrachapada, que bajan junto con el actor.

Para grabar la escena de cómo caían los personajes desde el puente al vacío, se usaron varias técnicas muy comunes en el cine: amarraban a los actores con cuerdas de seguridad, que, según las imágenes compartidas en la cuenta oficial de la plataforma, lo realizaban sin necesidad de dobles.

See what Squid Game looked like before special effects pic.twitter.com/H4OPCa475I

— Netflix (@netflix) November 10, 2021