Gomez Borbón ofrece una reconstrucción histórica y una mirada profunda a la política dominicana y sus actores

Si Joaquín Balaguer habría podido confesarse consigo mismo previo al sepulcro, consciente de no necesitar más páginas en blanco, ni promesas de compromisos con la lealtad, sino más bien convencido de no deber más que a sus circunstancias, probablemente habría escrito él mismo este manual de respuestas.



La novela “Yo, Balaguer”, del escritor dominicano Pablo Gómez Borbón, es una obra que se sumerge en los eventos más trascendentales de la historia política de la República Dominicana a través de la voz de Joaquín Balaguer. Con una narrativa que mezcla elementos históricos y de ficción, el libro presenta una visión íntima y compleja del hombre que gobernó el país durante varias décadas, dejando un legado controvertido que aún genera debate en la sociedad dominicana.



La obra abarca un período clave de la historia dominicana, desde la época de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) hasta los gobiernos de Balaguer. Se presentan los eventos más determinantes que marcaron la vida política del país, incluyendo:

El asesinato de Trujillo : Un punto de quiebre que dejó a Balaguer en una posición frágil como presidente títere del régimen, enfrentando la presión de sectores que buscaban su destitución.

La Revolución de Abril de 1965 y la intervención militar de EE.UU.: La lucha entre constitucionalistas y militares golpistas desembocó en la llegada de tropas estadounidenses, lo que llevó a la negociación de nuevas elecciones.

Las elecciones de 1966: Con el apoyo de sectores conservadores y del gobierno estadounidense, Balaguer derrotó a Juan Bosch y se convirtió en presidente, dando inicio a un período de gobierno caracterizado por la represión política y el desarrollo de infraestructura.

Los Doce Años de Balaguer (1966-1978): Una era de modernización económica, pero también de violencia.

El regreso al poder en 1986: Luego de ocho años de gobiernos del PRD, Balaguer volvió a la presidencia, gobernando hasta 1996 en medio de acusaciones de fraude electoral y protestas sociales.

Además de Balaguer, la novela incluye una serie de personajes que jugaron un papel fundamental en la política:

Además de Balaguer, la novela incluye una serie de personajes que jugaron un papel fundamental en la política: Rafael Leónidas Trujillo: El dictador que moldeó la carrera política de Balaguer y cuya sombra lo acompañó incluso después de su muerte.

Johnny Abbes García: Jefe del temido Servicio de Inteligencia Militar (SIM), responsable de la represión y los crímenes políticos durante la dictadura.

Juan Bosch: Presidente en 1963 y líder del PRD, su enfrentamiento con Balaguer definió la política dominicana durante varias décadas.

José Francisco Peña Gómez: Líder del PRD y rival político de Balaguer en 1990 y 1994, enfrentando fraudes electorales que lo privaron de la victoria.

Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco: Presidentes del PRD que gobernaron entre 1978 y 1986, marcando la primera alternancia política después de los “Doce Años” de Balaguer.

Balaguer, entre el mito y la realidad

Uno de los aspectos más interesantes de la novela es cómo explora la psicología y el pensamiento del líder reformista, presentándolo no solo como un estratega político, sino como un hombre marcado por la historia y las circunstancias.



La obra analiza sus contradicciones: un intelectual amante de la literatura, pero a la vez un gobernante que permitió la represión; un político con un discurso de paz, pero cuyo gobierno estuvo plagado de violencia política. La novela invita a reflexionar sobre su legado y la manera en que el poder transformó su visión del país.



El autor no solo reconstruye los momentos más conocidos de la historia política dominicana, sino que también expone figuras menos visibles y circunstancias que hasta ahora podrían haber permanecido en la sombra. Entre ellas, destaca la presencia de Álvarez Bogaert, economista y político clave en las estrategias económicas de los últimos gobiernos de Balaguer, cuya influencia fue determinante en la estabilidad financiera del país en tiempos de crisis. También aparecen nombres como Danilo Díaz, estratega que operó en la maquinaria electoral del balaguerismo, o Mariano Lebrón Saviñón, intelectual cercano al círculo de Balaguer, quien contribuyó a la construcción de su imagen como líder ilustrado. La confesión también arroja luz sobre las negociaciones tcon militares de alto rango como Neit Nivar Seijas, hombre de confianza en asuntos de seguridad y represión, así como sobre los acuerdos políticos entre el balaguerismo y sectores de poder internacionales que facilitaron su permanencia en el mando. A través de estos personajes y eventos poco explorados, la obra nos sumerge en los hilos ocultos del poder, revelando cómo la historia no siempre se escribe en la luz del escenario público, sino en los pasillos oscuros donde se negocia el destino de una nación.



La novela expone cómo Balaguer, un político astuto y pragmático, supo tejer alianzas con las élites económicas para consolidar su poder y garantizar la estabilidad de su gobierno, al tiempo que manejaba con cautela su relación con la familia Trujillo tras la muerte del dictador.

La obra abarca periodos claves.

Empresarios y Balaguer: Una Alianza de Conveniencia



Según la novela, Balaguer construyó su gobierno sobre una base de apoyo empresarial que le permitió mantenerse en el poder incluso en los momentos más críticos. La novela describe cómo empresarios de la llamada “vieja oligarquía y de la emergente burguesía industrial”, se beneficiaron de su modelo de desarrollo, basado en grandes proyectos de infraestructura. Entre los nombres que aparecen se encuentra Bienvenido Hazim Azar, un influyente empresario con conexiones en el gobierno, y Vicini Lluberes, representante de una de las familias más importantes del sector azucarero, que jugó un papel clave en las negociaciones políticas y económicas de la época. La obra insinúa que Balaguer negoció favores y protección con estos grupos a cambio de estabilidad económica, lo que le permitió mantener un control férreo del Estado sin una oposición empresarial significativa.



Relación con María Martínez: Entre la lealtad y el rechazo



Uno de los aspectos más controversiales es la manera en que aborda la relación de Balaguer con María Martínez, la esposa del dictador Trujillo. Tras la muerte de Trujillo en 1961, Martínez intentó mantener el poder y proteger los intereses de la familia, buscando en Balaguer un aliado. La novela describe cómo Balaguer, aunque inicialmente mostró cierta lealtad a la viuda del dictador, pronto la abandonó políticamente para evitar que su propio liderazgo quedara subordinado a la familia Trujillo. La obra sugiere queMartínez presionó a Balaguer para que defendiera los bienes y privilegios de los Trujillo, pero este optó por desmarcarse de ellos y consolidar su propio poder.

Elementos polémicos en la novela