Anuel AA barre el piso con fanático que le lanzó una bandera de España

El exponente urbano puertorriqueño Anuel AA volvió a protagonizar un nuevo escándalo tras insultar sin compasión a un fanático que le lanzó una bandera de España en pleno show.

La situación comenzó cuando el artista interpretaba uno de sus temas. De repente alguien del público lanzó una bandera de España en su cara. Esto, aparentemente y según lo que quedó grabado por las cámaras, despertó la furia de Anuel AA, que empezó soltar sapos y culebras por su boca.

«Me c… en tu madre en verdad. Me c… en tu p… madre mil veces. Ayy Dios mío, Jehová es que si tu me conocieras tú no te atreverías hacer eso, te lo juro, si supieras”, vociferó Anuel AA.

Sólo bastaron minutos para el que insulto rodará como pólvora en redes sociales y despertará la molestia de muchos cibernautas, que alegan que no es la manera de tratar a un fan que solo quería brindar un detalle al artista.

Tras el inconveniente el show continúo y Anuel AA siguió demostrando su talento sobre el escenario, al interpretar sus más grandes éxitos como “Más Rica que Ayer”, “Mejor que Yo”, “Adicto”, “La llevo al cielo”, entre otros

No es la primera ocasión que sucede esté tipo de insultos a los fanáticos por parte del cantante en sus presentaciones. En 2022 también arremetió de muy mala manera contra un fan por llevar una peluca azul.