Anuel AA escribe que "los hombres facturan" y le caen encima

El conocido cantante puertorriqueño, Anuel AA, causó revuelo en las redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram varias imágenes dentro de un estudio de grabación junto a la frase «Los hombres no lloran, los hombres facturan«.

La publicación generó diversas reacciones de sus seguidores, quienes opinaron sobre su vida personal. Incluso, algunos se atrevieron a aconsejarle que debe prestar atención a la salud mental de la futura madre de su hija, Yailin La Más Viral, quien está experimentando depresión debido a los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo.

«ANUEL CON 399 hijos aún tirando indirecta a Karolg🤡😂😂😂🙄 ENTENDEMOS QUE TUENES QUE FACTURAR PARA MANTENER TUS HIJOS! Pero déjale en paz a karolg! Ella no regresa contigo neverland como dice Arcangel, ni aunque vuelvas a nacer no va volver contigo supera hombre ! Ve a cuidar a tus hijos!», «Por qué hablan de que anda colgándose de la fama de karol g y que le está tirando a karol g?», «ice que ha terminado con Karol G… ha estado con otras dos mujeres después de su ruptura con Karol G… pero todavía quiere responderle a Karol G en una canción 🤣😅 ¿Está enojado o qué, que no puede?» son algunos de los comentarios a la publicación.

Anuel AA busca seguir «facturando»

Anuel AA está en plena promoción de su nueva canción Más rica que ayer. Un tema cargado de indirectas hacia una relación que terminó por inmadurez del hombre.

La canción hace referencia a una mujer que está más atractiva que nunca y a la que el cantante desea volver a ver. Algunos versos de la canción sugieren que la canción podría estar dirigida a Karol G, teniendo en cuenta que su relación fue la más mediática y que fue la colombiana quien confirmó la ruptura en 2021.

En un verso, el cantante dice «Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él», dejando entrever que quiere volver con su ex

pareja.

En otro verso, la canción dice «Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme», sugiriendo que la relación terminó por su culpa.