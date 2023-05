Anuel AA reveló que aún lleva el enorme tatuaje de Karol G en su espalda

Email it

El trapero puertorriqueño Anuel AA está decidido a seguir mencionando a su exnovia, la cantante colombiana Karol G. Ahora que el boricua terminó con la madre de su hija, Yailin la Más Viral, ha comenzado a mencionar a su ex públicamente lo que ha avivado los rumores de que el rapero quiere volver con Karol G.

Durante su concierto en Miami, como parte de su gira por Estados Unidos, el rapero sorprendió a todos al quitarse la camisa y mostrar que aún lleva el tatuaje que se hizo del rostro de Karol G en la espalda.

Recordemos que Anuel AA y Karol G iniciaron su relación en el año 2019 y terminaron en 2021. Mientras estuvieron juntos fueron de las parejas más famosas de la industria musical latina y no dudaban en mostrar su amor siempre que podían. Incluso ambos causaron polémica luego de que el boricua decidió tatuarse su rostro junto con el rostro de Karol G en la espalda.

Luego de que terminaron y el rapero comenzó su relación con Yailin La Más Viral, había anunciado que se cubrió el tatuaje que tenía en la espalda. Todos pensaban que el enorme tatuaje de Karol G ya no existía, hasta ahora.

Al quitarse la camisa en el concierto en Miami, el rapero dejó ver que aún tiene el tatuaje en el que aparece su exnovia. Todos los presentes quedaron sorprendidos y el artista decidió enviar un mensaje:

“Aprovechen y graben que los tatuajes no están terminados. Que se escuche hasta Colombia”, dijo el artista dejando a todos atónitos.

Luego de eso comenzó a cantar ‘Secreto’, la canción que hizo junto a Karol G cuando aún eran pareja.

Esta no es la primera vez que menciona a Karol G en su concierto. En Orlando el artista cantó una parte de su canción que dice: “como Karol G en mi cama. Como Becky G sin pijama, ella no sabe amar y no se quiere enamorar”.