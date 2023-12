Arcángel promete nueva tiradera para Anuel AA

Luego de que Anuel AA le respondiera a través de sus stories de Instagram, Arcángel reaccionó también por la misma vía desde su perfil, manifestándose «aburrido» de las amenazas que le hizo su colega. Pero también reveló que sacará otra tiradera.

“¿Qué yo andaba contigo o el que estaba grabando aquel día un video con tu ídolo eras tú? (…) también recuerdo que duraste dos días pa’ grabar el verso de ‘La ocasión’ (colaboración que grabaron en 2016)”, respondió Arcángel a la foto que subió Anuel AA en la que ambos aparecen juntos.

«¡Ahhh vamos pa’l estudio mañana otra vez!, déjame sacar el Anastazios especial a ver si es verdad (…)», expresó el intérprete de Me prefieres a mí.

Arcángel no le teme al pasado delictivo de Anuel AA

Entre la respuesta de Anuel AA, éste le recordó al estadounidense que pasó por la cárcel, por lo que no temía regresar a prisión tras “romperle la cara”. Por ende, “La Maravilla” le contestó que su pasado delictivo no lo intimidaba.

“Sí, sé que estuviste en la prisión, eso pudo haber tenido otro final si con los que andabas te hubiesen respetado y querido un poquito más, pues pudieron hacharse los cargos ellos mismo por TI”, escribió Arcángel este 13 de diciembre en su cuenta de Instagram.

Asimismo, continuó expresando: “¡Pero, como para ellos eras y eres un RASCABICH, ninguno de ellos dijo nada para salvarte! También sé que has tenido problemas callejeros… ¡VOY! Pero por pendejo y hablador, por estar mencionando gente que no conoces y hablando mierd de gente que tampoco conocías. ¿Recuerdas que terminaste pidiendo perdón y pagando prote?”.

No perdona la presunta falta a su hermano fallecido

Una de las razones por las que Arcángel le tiró a Anuel en ‘FN8’ es porque el trapero le habría faltado el respeto a su hermano fallecido Justin Santos. Según Arcángel, Anuel AA ha hablado mal del joven, que perdió la vida en un accidente de tránsito en noviembre de 2021.

“También por poner el nombre de mi hermano en tu sucia boca. Digo, pero repito eso es lo tuyo. faltarle el respeto a gente muerta. ¡Ya tienes experiencia en eso y no te fue muy bien! QUE EN PAZ descanse CHECO, JUSTIN y todos los muertos que has puesto en tu sucia boca. YA NO TE ESCRIBO MÁS, PALABRA”, detalló Austin Santos.