Aseguran que Anuel AA protege a su hija ante el caso de Yailin

A pesar de que actualmente Anuel AA ha mostrado públicamente más interés en su pleito con Arcángel que por su hija Cattlleya, el expublicista de Yailin La Más Viral aseguró que el trapero se ocupó de la niña mientras la influencer protagonizaba un escándalo de violencia doméstica con su pareja Tekashi 6ixe9ine.

«Anuel nos ha dado guardias de seguridad tanto para su hija como para la señora Wanda Diaz (madre de Yailin). Anuel nos ha dado todos los recursos para que nosotros podamos estar done estamos hoy en día. Nada nos ha pasado gracias a Anuel», dijo el Vladimir Gómez sobre el trapero en Chisme No Like.

Por su parte, Javier Ceriani, conductor del programa, le preguntó qué piensa el artista respeto a la polémica de su exmujer, a lo que el relacionista público contestó: «Anuel prácticamente ha guardado silencio y lo único que ha dicho es ‘¿qué necesitan de mí?’».

Gómez descartó que el cantante le hizo daño a su exartista mientras tenían una relación. No obstante, admitió que tuvieron un matrimonio tormentoso.

“Anuel nunca se ha metido en contra de su expareja… nos ha apoyado desde el primer momento”, dijo.

Teme por la vida de Yailin

Por otro lado, Vladimir aseguró que teme por la vida de Yailin “La Más Viral”, ya que luego de salir de prisión por agredir a Tekashi 6ixe9ine, igualmente se terminó por ir con el rapero estadounidense.

Según Gómez, Daniel Hernández podría acabar con la vida de la dominicana. “Es una lacra humana, una rata caminante. El que tenía que estar preso era él. ¿por qué él no muestra las golpizas que le dio a Yailin?”, expresó furioso del expublicista de la famosa.

Fugaz matrimonio de Anuel AA

El 10 de junio de 2022, Anuel AA y Yailin se casaron en la Oficialía Civil de la Tercera Circunscripción de Santo Domingo, República Dominicana.

Seis meses después del matrimonio, el rapero anunció el embarazo de la influencer. “Voy a hacer papá. Que Dios bendiga a las familias del mundo entero. Te amo Yailin”, escribió en su cuenta de Instagram junto un video en el que aparecía mientras acariciaba el vientre de la famosa.

Pero la felicidad le duró poco, ya que en febrero del presente año el famoso anunció su ruptura y en marzo de 2023 nació la pequeña.