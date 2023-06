Bad Bunny le envía un mensaje a la chica a la que le tiró el celular

Bad Bunny es el protagonista de la última edición de la revista Rolling Stone y, en su entrevista, recordó el controversial episodio con una mujer y su celular que protagonizó a inicios de año en Casa de Campo. Aunque asegura que «se arrepintió» de lo que hizo, insistió en que la historia no fue como la contaron los medios.

A seis meses del incidente, el «Conejo Malo» cuenta su versión de aquel hecho.

Bad Bunny protagoniza la portada de la última edición de Rolling Stone

«La gente me estaba grabando. Me encanta ir a República Dominicana, así que saludaba a todos con el ‘qué lo que‘. Pero esa persona se puso justo encima de mí, se apoyó directamente en mi cuerpo. Me arrepentí al día siguiente…Hermano, ese celular no se rompió. Existe. Me molesta que la gente no haya dicho eso. No tiré ese teléfono al agua, lo tiré a unos arbustos. Ella lo tiene. Ella debería subir el video», relató Bad Bunny.

El controversial incidente con el celular genero tal polémica que incluso el artista se alejó por unas semanas de las redes sociales. Finalmente, el episodio culminó formando parte del anecdotario jocoso del boricua. Incluso, en varias presentaciones, jugó con el público a quitarles el celular.

Bad Bunny encabeza la edición de junio de la afamada revista dedicada al «futuro de la música». En su sesión de fotos incluye un héroes del reggaeton que admiraba cuando era niño usando collares de medallones con incrustaciones de joyas con los logotipos de cada uno. Entre ellos se cuentan Tego Calderón, Héctor El Father, Don Omar y Daddy Yankee.

Como era de esperarse, también le consultaron sobre su relación con Kendall Jenner, de la que se limitó a decir: «la gente ya sabe todo de mí. Ahora sólo me toca cuidarme más».