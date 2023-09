Bia Confirma La Participación de Yaisel LM en su Nuevo Álbum

New York, NY- La rapera y cantante estadounidense Bia confirmó hoy por medio de una publicación colgada en sus redes sociales la participación del urbano dominicano Yaisel LM en su próximo álbum.

“Ven Paca” es la colaboración de la autora del éxito “Whole Lotta Money” y Yaisel (El Caza Bruja Mayor) se dio gracias a una amistad entablada vía instagram entre los dos artistas y la pista del productor Aziz The Shake. Este corte está pautado para salir a las plataformas digitales este 29 de septiembre en el International Pack Friday, así lo anunció Bia por medio de su Instagram.

Gracias a la coordinación de Iris Live Music, Epic Records y 2Big Music se pudo dar esta colaboración entre los dos artistas, quienes por medio de la tecnología pudieron grabar a distancia y sacar adelante este tema que demuestra la picardía del dominicano gracias a las líricas de Yaisel y el orgullo por ser de ascendencia Boricua de Bia.

El pasado julio BIA marcó su regreso con REALLY HER, un EP de nueve canciones con la asistencia de Juicy J, Swizz Beatz, J. Cole y Timbaland. El proyecto fue liderado por los sencillos “LONDON” y “I’M THIS B**CH”. El cual busca seguir con este nuevo álbum en él que está trabajando arduamente y el que incluirá la colaboración con Yaisel LM.

Sobre Yaisel LM

Yaisel en estos momento celebra junto a su compañía 2Big Music y equipo (compuesto por Yangel Emil Saiz, Juan Manuel Almengo, José Manuel Polanco Monegros y Ronal Cabral Mesa) todos los éxitos logrados. Antes de finalizar el mes se lanzarán tres colaboraciónes con artistas de talla internacional y esta semana recibió una invitación del artista boricua Yvongchimi para acompañarlo en su concierto en el Choliceo este próximo 7 de octubre a celebrarse en San Juan, PR.

Sobre Bia

Bianca Miquela Landrau (nacida el 16 de agosto de 1990), conocida profesionalmente como Bia (estilizada en mayúsculas), es una rapera y cantante estadounidense que debutó en la serie de telerrealidad Oxygen Sisterhood of Hip Hop. Firmó con el sello discográfico I Am Other de Pharrell, en asociación con RCA Records en 2014. Su primer EP, Nice Girls Finish Last: Cuidado, fue lanzado en 2018. Es mejor conocida por aparecer en el sencillo «Safari» de 2016 de J Balvin. y «Best on Earth» de Russ en 2019. A principios de 2020, Bia firmó un nuevo contrato discográfico con Epic Records, lanzando su segundo EP, For Sure, el 11 de diciembre de 2020. El EP generó el sencillo «Whole Lotta Money», que luego fue lanzado como un remix con Nicki Minaj y alcanzó el top 20 del Billboard Hot 100.