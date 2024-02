Cosculluela no visualiza reconciliación con Anuel y descalifica a Residente

El reconocido artista urbano Cosculluela abrió las puertas de su mundo creativo y compartió detalles íntimos en Alofoke Radio Show. Entre ellos, sobre su proceso de composición, su admiración por artistas dominicanos. Asimismo, sus opiniones sin censura sobre figuras destacadas en la industria musical.

Uno de los temas más candentes abordados en la entrevista fue la rivalidad entre Cosculluela y Anuel, que se remonta a 2016. Ante la pregunta sobre una posible reconciliación, Coscu sentenció que no visualiza un acercamiento con el controversial artista. No obstante, destaca su postura de respeto, evitando faltar el respeto en sus letras y declaraciones públicas.

‘’Cuando yo tiro yo no falto respeto, yo no habló de familia, yo no hablo de difuntos, yo no hablo de nadie. Hay cosas que se respetan. Hasta el enemigo se respeta’’, manifestó Cosculluela.

Asimismo, el artista boricua compartió su opinión sobre Rene Pérez, Residente, cuestionando las intenciones detrás de sus mensajes sociales en la música. A juicio de Cosculluela, las buenas causas de Residente son «una fachada» para monetizar, mostrando un enfoque crítico hacia las motivaciones detrás de la música comprometida.

Cosculluela y su admiración por artistas dominicanos

Durante la conversación, Coscu manifestó su respeto y admiración por artistas urbanos dominicanos como El Lápiz Conciente, El Poeta Callejero y Nino Freestyle, reconociendo la calidad y la influencia de la música urbana en República Dominicana. Asimismo, reveló que encuentra su musa musical principalmente en Puerto Rico y República Dominicana, lugares que considera clave en su proceso creativo.

En cuanto a su proceso creativo en las tiraderas, Cosculluela reveló detalles fascinantes sobre cómo su madre fue el motor detrás de su icónica canción «Santa Cos» y cómo su apoyo ha sido fundamental en sus enfrentamientos verbales con otros artistas. Asimismo, compartió que no suele escuchar las respuestas a sus tiraderas, confiando en el feedback de sus amigos para mantenerse enfocado en su estrategia psicológica.

Entre otros temas abordados resaltó su admiración por Tego Calderon y Vico C. Se calificó como un desafortunado en el amor. Ratificó su creencia a Dios y pese a la enemistad le da altos créditos en su carrera y al talento de su colega Kendo.