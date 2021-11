Centro de Arte Nidia Serra: un espacio de formación cultural

La fundadora del centro cultural, Nidia Serra, fue una gran pintora dominicana, considerada entre las más grandes en su género

El Centro de Arte Nidia Serra fue fundado en 1969 con la finalidad de que los niños y niñas tuvieran un espacio donde desarrollar sus cualidades artísticas, pues en ese tiempo no había en el país una escuela infantil dirigida específicamente a ellos, ni siquiera en los colegios ni escuelas existía una cultura de enseñanza de arte.

La pintora y profesora dominicana Nidia Serra fue responsable de crear este espacio para que los pequeños no pasaran por la misma experiencia que ella, cuando a los 14 años no pudo ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes por su corta edad.

Luego del fallecimiento de Nidia Sierra en 2010, su hija Nancy de Menicucci ha continuado con el legado de su madre, conduciendo una escuela, donde los niños a partir de los seis años puedan expresarse libremente en el mundo de las bellas artes y “aquí aprendan a dejar salir el artista que llevan dentro”.

“La inquietud que de niña enfrentó mi madre al no ser admitida en Bellas Artes hizo surgir en ella la idea de crear un centro donde los niños pudieran desarrollar sus talentos y no pasaran por la experiencia de no tener un maestro o escuela en donde desarrollar sus deseos de pintar”, explicó Menicucci, directora del Centro de Arte Nidia Serra.

Menicucci resaltó que en la escuela los alumnos reciben una formación basada en el incentivo de su creatividad y la orientación necesaria para participar en concursos de pinturas y para poder optar por becas para sus estudios posteriores.

Destacó que son muchos los profesionales en bellas artes, arquitectura, ingeniería, diseño de modas, entre otros que salieron del Centro de Arte Nidia Serra, pero ya con la tutoría de su madre. Destacó entre ellos a los artistas Enriquillo Amiama, Chrerezade García, Ileana García, la diseñadora Giannina Azar, entre muchos otros pintoras que se han destacado en los Estados Unidos y “hoy en día tienen muy buena estabilidad”.

Para Menicucci su mayor satisfacción al frente de la escuela es ver que los niños avanzan, que aprenden y ver como muchos luego de salir de la escuela se dan grandes artistas, que puedan usar lo aprendido en otros aspectos de sus vidas.

“Da satisfacción saber que ese niño que enseñaste aunque sea a trazar dos líneas, que no sabía que el rojo y el amarillo formaban el naranja, que compartan con sus compañeros sus pinturas cuando a uno se les acaba, ya es un logro para nosotros”, indicó Menicucci.

La directora del centro de arte lamentó que por motivo de la Pandemia de la COVID-19, la asistencia de alumnos ha mermado de forma considerable, por lo que para mantener las medidas protocolares de seguridad, ha tenido que dividir las clases en la mañana y en la tarde dos días a la semana “para así evitar el cúmulo de niños y niñas y de esta manera puedan tener cierta amplitud en los salones donde impartimos la docencia”.

Programas



El Centro de Arte Nidia Serra cuanta con niños y niñas a partir de los seis años, quienes permanecen en la escuela hasta los 15, “aunque si la situación lo amerita, podemos variar la medida según la necesidad del alumno”.

“Cuando llegan aquí, esos pequeños todavía no saben manejar lo que son las figuras básicas, entonces les vamos enseñando, primero a que ellos pinten lo que quieran, luego se les ponen modelos, les buscamos fotos que ellos mismo piden o que traen de sus casas para que les sirvan de modelos”, explicó Menicucci.

Además, indicó que después de un tiempo los alumnos pasan a trabajar con pastel, que es una tiza de color específico para elaborar la pintura, luego pasan a la técnica en acrílica, siempre llevándolos con una metodología de manera que vayan entendiendo y aplicando, a través del tiempo lo aprendido.

Después de la acrílica pasan a aprender sobre el proceso de llevar las piezas al horno.

“Desde el principio del curso se les enseña la teoría del color, como se mezclan los colores primarios, secundario y terciarios, se les va indicando de acuerdo a lo que el niño te dice que puede hacer, de manera que cuando salgan de aquí puedan utilizar lo aprendido en cualquier trabajo de su vida”, expresó Nancy Menicucci, quien destacó del centro de arte han salido niños con becas para estudiar en la Escuela de Bellas Artes, y “hace poco una niña obtuvo una para estudiar a la Escuela de Arte de Chavón”.

Menicucci destacó dentro de los proyectos de la escuela, la integración de los niños con algunas deficiencias, pues son muchos los pequeños que aún con su condición especial pueden aprender y destacarse en la bellas artes. En tanto dijo que este proyecto se encuentra paralizado por motivo de la pandemia.

Concurso navideño

Paralelamente con la academia de arte, Nidia Serra instituyó el primer Concurso Nacional de Pintura Infantil Navideño hace más de 50 años, para el que siempre contó y aún “contamos con los auspicios del Banco de Reservas. Este certámen es el más antiguo de la República Dominicana. “Luego de la muerte de mi madre, al concurso le agregaron el nombre de Nidia Serra. “El Banreservas siempre apoyó a mi madre cuando a ella se le ocurrió la gran idea de hacer unos concursos dirigidos a la navidad dominicana, con la finalidad de darle participación a los niños y niñas”, indicó Menicucci, quien reiteró que el certámen ha permanecido por más de 50 años, tiempo en e cual “los niños han realizado unos trabajos espectaculares”.

En ese sentido, Menicucci lamentó que no se puedan seleccionar a todos, es por eso que agregaron al concurso las becas y las menciones honoríficas.

Asimismo, lamentó que el horario de la tanda extendida “puesto que uno trataba de que muchos de los niños participantes fueran de escuelas públicas y de escasos recursos que es a quienes más va dirigido el concurso, pero como salen a las cuatro de la tarde es un poco problemático porque casi no tienen tiempo para realizar con tiempo sus trabajos”.

Una gran pintora dominicana

Nidia Serra fue una pintora dominicana, considerada entre las más grandes en su género, además fue la primera directora de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Recibió diversos premios en el país y en el extranjero, entre ellos Mención de Honor en la exposición femenina de Río de Janeiro (1948); galardón en la V Bienal de Artes Plásticas (1950); Primer Premio de Dibujo en la Bienal de 1960. En el año 2000 recibió la condecoración de Duarte Sánchez y Mella en Grado de Caballero y en 1979, el título de Dama de América por el Consejo de los Derechos de la Mujer de México, filial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su obra de tendencias expresionistas tiene como tema principal el paisaje y rostros dominicanos.

Petición

Exhortamos a los niños y niñas a que participen en el concurso navideño y que a través del mismo dejen salir el artista que llevan dentro”.