Es un spin-off en el que el abogado Saul Goodman tiene su origen en Breaking Bad. Los productores crearon y establecieron la historia con igual dinamismo en su narrativa. También es una precuela (historia que precede a una obra inicial enfocándose en los acontecimientos que se producen antes de Breaking Bad). El componente de esta es su ironía dramática con el destino de Saul. Sin sorpresas. Aquí lo que atrapa es la manera en cómo se dieron las circunstancias para llegar a ese destino: un jurisconsulto al servicio del mal. Aunque llegó a su final presentando contextos en que sus relacionados hacen mutis de manera violenta, y con su esposa Kim Wexler da un giro vertiginoso. Pues bien, cada quien tiene la temporada de su preferencia. La 4 tiene mejor desarrollo de los personajes; en su episodio 7, da show de elipsis temporal valiéndose. Muestra cómo se van alejando Kim de Saul, y anuncia la separación de la pareja apenas con saltos en sus quehaceres desde cepillarse juntos por las mañanas. Usan una canción alegórica a la relación de una pareja “Something Stupid” (Algo estúpido”): “En tus ojos puede verse que esa frase repetida la desprecias ya. Tan solo son palabras que al decirlas yo las siento porque son verdad”… Dicen que no hay nada que no tenga su canción, y es obvio que esa canción sirvió de inspiración para tan magnífico episodio. “The Winner Takes It All” es la canción que inspira el capítulo final de esa temporada 4. No solamente es la canción, o lo que dice. Es quien elige cantarla en un karaoke en una escena, y relacionarla con su vida en la que se salta todas las reglas para conseguir lo que se propone. La canción habla de alguien que creyó en construir una vida siguiendo las reglas y no consiguió nada –el uso de canciones alusivas en tono poético se repite al final de la temporada 6–. Tiene un fuerte sesgo ideológico eso de no seguir las reglas establecidas por una sociedad, sino buscar un atajo, una manera de que todo funcione valiéndose incluso de esas reglas, pero acomodadas en un proceso manipulado. Al final de ese episodio y de la temporada 4, el Jimmy que conocemos se transforma en otro Jimmy: surge un personaje siniestro, desagradable, un antihéroe. Lo que vemos a partir de la temporada 5. Un guión ungido por la imaginación gracias al discernimiento de los guionistas. En Netflix.

HHHH Género: Drama y comedia. Duración: 6 temporadas.