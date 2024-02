Amaurys Reyes nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Su búsqueda en el arte inició desde los 13 años bajo las enseñanzas del maestro realista clásico Víctor Franco Santoni. “Siento que el arte me eligió a mí, desde niño rayaba todo, sentía que pintar era un placer infinito, extraño para mí, pero era de las pocas cosas que tenía sentido en mi vida”, expresa el artista, y dijo que “ese impulso incontrolable por plasmar lo que veía y sentía, el color y las líneas tienen dominios sobre mi ser, es mi vida…”. Durante su trayectoria artística. Recientemente inauguró su exposición “Laberintos” en el Museo de Historia y Geografía que recoge 30 obras abstractas en diversos formatos y tamaños en las que recoge el proceso creativo durante y post pandemia de la COVID-19.

¿Qué corriente tienen sus obras en la actualidad?

Estoy haciendo un expresionismo abstracto, estoy trabajando esa línea y me siento muy complacido con ella, porque me hace sentir pleno cuando pinto. A parte de que tiene mucho colorido, representa el trópico y realmente son como una catarsis del espectador, ya que cada uno ve en su subconsciente lo que está plasmado.



¿Es el arte totalmente subjetivo?

Como todavía se anda buscando una definición del arte, pienso que es un discurso del espíritu. Pienso que si ese discurso no es honesto, no logramos llegar al espectador, porque cada artista trabaja para sí mismo, pero esperando agradar al espectador. Creo que todos buscamos lograr esa conexión con el consumidor de arte, que es la parte más difícil. Eso se logra bien fácil cuando somos honestos en lo que hacemos y cuando damos continuidad, haciendo una investigación de lo que se está buscando. Realmente lo que decidí simplemente fue fluir, no ando en la búsqueda total de nada, también logré desapegarme de ciertos paradigmas que yo mismo perseguía, de ser una persona grandiosa, famosa… A mi simplemente me interesa trabajar de los resultados, no tengo el control.



¿Qué papel juega el crítico de arte en una exposición?

El papel del crítico de arte es descifrar e interpretar lo que quiso transmitir o plasmar el artista, que también a los inversionistas les interesa saber cuáles son los puntos de vista de una persona que es especializada en el tema, de la traducción que hace una crítico de arte.



¿Cuál es su opinión en relación al arte contemporáneo?

El arte contemporáneo es su significado literal, es la misma época, pero ahora mismo hay una tendencia que se está utilizando el término arte contemporáneo para la actualidad, la modernidad. Siento que esta tendencia realmente no me define, aunque me considere un artista contemporáneo, moderno a la vez, no me define lo que se está haciendo como arte porque siento que está falto de esencia, no me gusta hablar de forma despectiva de lo que se está haciendo, pero hay cosas que no entiendo. Muchas personas consumen este tipo de arte otros no. Ahora mismo eso está en muchos foros, en debates de lo que está haciendo como arte. Ese tema es un poco complejo, incluso ha creado mucha controversia entre los artistas.



¿Que nos puedes contar sobre tu más reciente exposición titulada “Laberintos”?

Esta exposición la inaguré en el MAM donde aún permanece y contó con la curaduría del curador de arte Gabriel Atles Bidó. El día de la apertura, en sus palabras él afirmó que los laberintos visuales de mi obra son sugerentes, rituales, iniciáticos… En estos laberintos todo es sugerente, no hay escaleras ni pasadizos secretos, ni muros de bronce, ni un centro donde nos espera un minotauro. Estoy muy agradecido del apoyo y la complicidad de todos los que han hecho posible la exhibición de “Laberintos”, compuesta por 30 obras abstracta en diversos formatos y tamaños.



A qué otra actividad te dedicas, además de la pintura?

Los fines de semana para mí son muy importantes, pues imparto clases de pintura a niños de escasos recursos, a los cuales dedico unas horas y les facilito los materiales de pintura. Eso me fortalecerme más como ser humano. En Villa Mella, en Santiago Rodríguez, entre otras provincias también impartimos talleres sobre la importancia de preservar el medio ambiente, cuidar nuestros ríos, entre otros temas importantes temas. Es muy gratificante aportar un granito de arena para ayudar a nuestros niños a desarrollar su creatividad, me siento bien de poder dar, me encanta ver el rostro de esos pequeños cuando están pintando y saber que puedo ser útil a la sociedad.

