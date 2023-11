Emeren Haché considera el arte como la manifestación del sentir humano. Surge de una idea en el inconsciente, que luego de llevada al consciente se le da la forma deseada, ya sea tangible o intangible, conlleva un mensaje. “La pintura en el arte plástico requiere disciplina y tiempo de calidad, si es que se desea lograr profesionalidad en este oficio”, explicó la artista, y agregó que al plasmar sobre el lienzo simplemente le motiva el “sano ego” de transmitir un algo positivo, donde el observador se sienta inmerso en los elementos que pueda apreciar. Para sus obras, utiliza la acrílica, pues le permite lograr mezclas de colores con un acabado más temprano. Además, “al ser éste material de gran durabilidad siento que es una garantía para que mis obras duren en el tiempo”.

¿Qué ha tenido que sacrificar por esta carrera?

Sacrificar significa ‘Sacro Oficio’. Más que sacrificio, tal como se entiende hoy día, para mí ha sido lograr una meta deseada, digamos que hice cambios, como lo fue el distanciarme un poco de lo que denominamos vida social. La pintura en el arte plástico requiere disciplina y tiempo de calidad, si es que se desea lograr profesionalidad en este oficio.



¿Si tuviera que describirse como artista, qué adjetivos escogería?

Versátil, persistente, constante. Por último me atrevo a decir “original” pues de todas mis obras, a pesar de ser temas de la realidad, ningunas son copias. Tampoco son de lugares en específico, aunque a alguien le pueda recordar algún ambiente que pudo haber estado u observado, asunto que cuando me lo comentan me es de mucho agrado.



¿Cuáles son las principales influencias y fuentes de inspiración para el desarrollo de su trabajo artístico?

Mi inspiración va más hacia el deseo interno de querer hacerlo. Claro está que, leyendo y observando obras de grandes artistas de la historia y de otros actuales, me impulsan a querer plasmar lo que con mis ojos observo y lo que con mi conocimiento entiendo como un buen arte.



Cada artista utiliza distintas técnicas para crear sus obras, cuál es el suyo y qué le llamó la atención de ella?

Utilizo la acrílica, pues me permite lograr mezclas de colores con un acabado más temprano, mejor que si usara otros materiales a base de aceites, y debido a mi tendencia de hacer trazos con bastante soltura sobre el lienzo, la acrílica es la que prefiero. Además, al ser éste material de gran durabilidad siento que es una garantía para que mis obras puedan perdurar en el tiempo.



¿Podría destacar alguna de las exposiciones más significativas en las que ha participado a nivel nacional e internacional?

Todas las exposiciones ya sean en colectivas o individuales han sido significativas en mi trayecto como pintora. En el exterior he participado de manera privada llevando como exhibición mis obras, sin embargo a nivel nacional es que he desarrollado las exposiciones más formales. De las exposiciones individuales que he presentado, la primera en el Salón Ejecutivo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra titulada “Paisajes Marinos”. La segunda en APEC Cultural, bajo el título “Reflejos de una década”. La tercera, en julio del presente año en el Museo de Las Casas Reales, titulada “Expresiones Figurativas”.



¿Qué destacaría de su personalidad y carácter como artista, qué elementos le hacen única en su campo?

Mi maestro me dijo claramente que era vehemente y en poco tiempo lo comprendí, soy vehemente. Preparar una obra o una exposición, estar frente al caballete y el lienzo demanda días u horas para lograr los realces que le dan profesionalidad al tema seleccionado. Los temas figurativos que abordo siempre son de una composición libre, de mi imaginación o de algunos recuerdos vividos, y la tendencia de pinceladas expresionistas, muchas veces impresionistas, siempre están presentes de una manera particular.



¿Cuáles temas son recurrentes en su obra y cómo los aborda desde su perspectiva artística?

Dentro de mis temas figurativos abordo las marinas, los paisajes tanto de exterior como de interior, bodegones, flores y fauna.



¿Cuáles obras reconoce como las más representativas de su arte?

Siendo difícil destacar un tema del otro, en el tema de las flores, tanto sus formas como colores surgen del momento en que las trabajo, y que manteniendo la influencia de las enseñanzas de mi maestro, son un logro particular. Dentro de las marinas he plasmado los llamados veleros en descanso, cuyas velas sobrepasan lo que en la realidad una embarcación requiere. Salvo estas dos variantes con todos mis temas me siento identificada y en esa misma línea entiendo que todos me representan.



¿Cuál es su tipo de estilo que nunca falla en sus trabajos?

El estilo suelto dentro del realismo con tendencia expresionista, que muchas veces traspasa al impresionismo.



¿Qué significado tiene para usted la expresión “el mundo del arte”?

En cuanto al arte plástico, es el mundo que abarca desde el Arte Rupestre, con la creación de los materiales pictóricos, la trayectoria histórica mundial y todo lo que continúa desarrollándose en cada cultura, sea por tradición o nuevas tendencias.



¿Qué relación considera que tiene el arte con la educación?

Todo lo que se transmite a través del arte lleva un mensaje educativo, va a todo tipo de público, todas las edades y renglones sociales. Un artista no sólo es responsable del mensaje que transmite a través de sus obras, también se convierte en la influencia que pudiera dañar o salvar. Y entiendo que es preferible salvar.



¿Cómo describiría su legado artístico y su contribución al panorama artístico contemporáneo?

Quizás puedo estar dando el mensaje de que los temas tradicionales se pueden seguir logrando con maestría en esta contemporaneidad de hoy en día. Que para hacer un oficio de arte plástico no sólo hay que tener voluntad, se requiere del cultivar el intelecto, la lectura, y sobre todo mantener la práctica que este oficio demanda.

Opinión

Todo lo que se transmite a través del arte lleva un mensaje educativo, va a todo tipo de público, todas las edades y renglones sociales”.

Consideración

Un artista no sólo es responsable del mensaje que transmite a través de sus obras, también se convierte en la influencia que puede dañar o salvar”.