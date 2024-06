Guadalupe Casasnovas es una profesional de las bellas artes de renombre nacional e internacional. Graduada en Arquitectura y Artes Visuales de la Unphu y con un máster en Artes Visuales de la UASD, ha incursionado en diversas disciplinas como escultura, collage figurativo y abstracto, fotografía, videoarte, instalaciones y obras digitales. Su trayectoria artística ha sido reconocida con numerosos premios y menciones honoríficas como la mención de honor en la 26ª Bienal de Artes Visuales de Santo Domingo 2011; primer lugar en el Concurso de Esculturas “Transforma el Cemento en Arte” en 2012, y uno de los premios igualitarios en el 28º Concurso de Arte Eduardo León Jiménes 2021. Además, ha recibido menciones por sus obras en el Premio de Arte Juan José Bellapart y en el II Salón Bienal Centro de la Imagen: fotografía y video. Sus obras han sido exhibidas en Brasil, España, Italia, Cuba, Taiwán y Estados Unidos.

¿Arquitecta, artista visual, fotógrafa y crítica de arte. Con cual de ellas mayormente se inclina?

Me inclino mucho por la escultura, sin embargo como fotógrafa es en lo que he recibido muchos de mis grandes premios con los collage de fotos. También he recibido premios por mis trabajos en grabados, en acuarela, o sea, domino diversas técnicas, gracias a mis estudios. También me inclino hacia la tecnología, los medios digitales me gustan mucho, los utilizo para hacer videos, fotografías y cortes digitales, cuyos efectos no hubieran sido posibles 20 años atrás porque no existía la tecnología. Ahora, las facilidades tecnológicas nos ayudan a alcanzar otro nivel de expresiones. Recuerdo que hice una escultura que se abría y se cerraba, la presenté en Centro León, también hice una instalación que vibraba, todo gracias a las nuevas tecnologías. También me gusta la Inteligencia Artificial (IA) y todo lo que ella ofrece. Aunque aún no he presentado un trabajo en IA, me parece que es todo un universo que se nos abre al servicio de los artistas visuales.



¿Qué diferencia a un artista visual de un artista plástico?

No existe ninguna diferencia, simplemente que el plástico era limitado a objetos palpables, sin embargo las artes visuales han variado de manera extraordinaria. Ahora un artista puede hacer un ambiente solamente de luz o una obra que sea solo de audio en un espacio vacío o una instalación penetrable, ya no son objetos que están expuestos, ya puedes penetrar a los espacios.



¿Qué concepción tiene del arte?

En las artes puede crear cualquier persona, el ser humano nace para expresarse, es simplemente una expresión que puede ser apreciada por los sentidos. Siempre he dicho que desde un niño hasta un adulto pueden hacer artes visuales, es importante la intención y la trascendencia de esa obra. Hay piezas que son intrascendentes, otras que no trascienden porque se quedan en el ambiente doméstico. También hay obras que son tan extraordinarias que pasan a la historia como la obra “Las Señoritas de Avignon” de Picasso. Estamos hablando de los impresionistas, grandes obras que trascendieron, que rompieron los esquemas anteriores. Hay muchas obras que han roto muchos esquemas y cada vez se vuelven más desafiantes en las artes visuales, cada vez son más ambiciosas.



¿Cómo crítica de arte, cuál es su papel fundamental ante el curador?

El crítico de arte busca la esencia de un artista, es el intermediario, es el que puede orientar al gran público, el intérprete el que puede traducir una obra. Él te va a decir su trascendencia y significado, aunque hay obras que quedan en el misterio y no hay explicación ninguna. Su labor es interpretar, narrar, ofrecer al público en general una interpretación muy educada de la obra. Para ello, el crítico tiene que investigar, necesita conocer al artista, sus procesos, igual que el curador que se encarga de la puesta en escena de las obras de los artistas, el que las cura y selecciona, es quien diseña la exposición, su montaje, composición… Un curador te pone en contacto con los coleccionistas, le expone su parecer en cuanto un artista y sus obras.



¿Qué papel considera que juega el galerista en una exposición?

El galerista juega un papel fundamental en una exposición. Voy a hablar de mi experiencia personal como Juan Julio Bodden, que tiene una cartera de artistas que representa. Cuando él se acercó a mí me dijo pero tú tienes muchas obras, muchas esculturas, tú siempre ganas muchos premios, entonces me propuso hacerme una exposicón en su galería, fijamos la fecha y empezamos a trabajar. Bodden visitó mi casa innumerables veces, seleccionó las piezas que les gustaban, las que eran vendibles, el conoce su público, sus coleccionistas y con gran acierto me dijo que la colección de collage y encartes se podían presentar y así lo hicimos, y fue todo un éxito.



¿Es el arte subjetivo?

Claro que sí. El arte es subjetivo totalmente, porque lo que me gusta a mí no le gusta a otras personas. Por ejemplo puede ser que a una persona no le haga mucha gracia Picasso o Galindo, sin embargo a otras sí les gusta. De aristas dominicanos, puedes ver un Oviedo maravilloso y te puede no gustar una cierta etapa de él, pero a otras personas puede encontrarla trascendente. Por eso digo que el arte es totalmente subjetivo. Lo que me gusta a mí no tiene que gustarle a otras personas.



¿De su faceta de investigadora que nos puede contar?

Generalmente hago investigaciones históricas para mis curadurías, es mi fuerte por decirlo así. Por ejemplo, curé una exposición para Foto Imagen, que es un festival de fotografía que se realiza cada dos años y es organizado por Mayra Johnson y Carlos Acero, tiene su sede físico en el Centro de la Imagen en la Ciudad Colonial.



¿Cómo presidenta de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte (ADCA), cómo ve la participación de la mujer?

En América Latina cada vez más la participación de la mujer es más notoria. Un ejemplo es la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA) que agrupa a todos los países miembros de esa asociación hemos tenido dos presidentas de forma consecutiva. Antes la mujer estaba relegada a un segundo plano, ahora estamos ocupando nuestro lugar en la asociación, nos están considerando como un punto importante del mundo en América Latina, tenemos un bloque fuerte en un ambiente que antes era dominado por los hombres. Todo eso es gracias a los años de esfuerzo y la dedicación de las críticas de arte que con su gran trabajo ha logrado que esto esté cambiando.

