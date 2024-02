Víctor Xavier Ureña es el ganador de la segunda edición del Premio Manuel Salvador Gautier de Novela 2023 por su obra “Un futuro prometedor”. Para él, este logro significa el principio de una carrera. “Todos los que me conocen saben que soy muy relajado y flexible, no soy una persona intensa. Escribir es quizá lo único que no me tomo a la ligera”, expresó el joven escritor, y afirmó que es muy intencional respecto a las decisiones que toma en sus historias, “muy pocos elementos en esta novela son arbitrarios, y saber que ha resonado con los jueces es una validación muy grande de ese esfuerzo”. Sin dudas, Víctor Xavier tiene intenciones de seguir aprendiendo y creciendo como escritor, pues se siente muy optimista respecto al futuro, adora Wattpad y BookTok, encuentra mucha inspiración y validación en ver a tanta gente de su generación apasionada por la lectura y no puede esperar para ver qué viene después.

¿Qué sentiste al obtener el primer lugar del Premio Manuel Salvador Gautier de Novela 2023?

No voy a mentir, cuando recibí la noticia se me encontraron los sentimientos. En parte estaba feliz y entusiasmado, por supuesto, pero también vino un pequeño sentimiento de culpa. Mi padre falleció la misma semana que recibí el correo con la noticia. Es curioso cómo funciona el destino, un día estás viviendo tu vida como si nada y antes de darte cuenta eres huérfano y un futuro autor publicado. En un momento como este, tener la oportunidad no solo de publicar mi libro, sino de hacerlo por la puerta grande como ganador de una iniciativa tan bonita, es abrumador. Ahora sé que lo mejor que puedo hacer es honrar y tratar esta oportunidad con la mayor dignidad posible.



¿Cuándo se despertó tu vocación por la literatura, sobre todo en el género de la novela?

De niño no solía leer tanto, pero de vez en cuando escapaba del aburrimiento creando historias para mí mismo. Sin duda fue mi descubrimiento de Los Juegos del Hambre a los once años lo que me introdujo al mundo de la lectura. Sé que muchos de mi generación pueden identificarse, después de Harry Potter y Crepúsculo, esta trilogía de Suzanne Collins fue el evento más notorio en la literatura juvenil. No solo me inspiró como lector, sino también a escribir de forma más seria. Ese tipo de narrativa en primera persona y tiempo presente que es tan inmersivo me gustaba tanto que me costó desacostumbrarme.



¿Cómo fue el proceso creativo que dio vida a esta novela?

Esta novela trata la historia de Fitz, un chico dominicano que sale del país a estudiar medicina, en un mundo diferente al suyo con los retos que traen consigo las primeras decisiones adultas. Me agradaba la idea de escribir una historia protagonizada por alguien de mi edad que fuera totalmente distinto a mí, tanto en personalidad como en moralidad. Es un personaje que abordé como un antihéroe y sobre el que disfruté mucho escribir, es muy lanzado y cómico.



¿Cuál es el mensaje que esperas llevar a tus lectores con esta novela?

Para mí, la tesis de la novela o su mensaje más obvio es que basar nuestras metas en el reconocimiento y la percepción que tendrán los demás de nosotros es dejar que ellos dicten nuestro futuro, casi como si ya no fuera nuestro. Cuando conocí a Keila González, CEO de Bienetre Editorial me llevé muy buena impresión porque después de presentarnos la conversación rápidamente tomó una ruta más nihilista. Ella me contó haberse llevado una impresión al dar con una frase que decía como “el ego es la necesidad del ser humano de demostrar su existencia”. Esto me dejó sin palabras porque es verdad, se trata de una cosa subyacente muy humana. Aunque sea un mito, me agrada la idea de vivir una vida auténtica y genuina que no esté moldeada por necesidades de aprobación externa.



¿Qué es más importante en una novela, el continente o el contenido; la forma de escribir o la peripecia?

Pienso en una novela como un todo, para mí ambos elementos son importantes y tienen que tener sentido entre sí. Si hablamos de una historia contemporánea y el narrador la cuenta como si fuera un melodrama de siglos atrás, puedo reconocer que a lo mejor usa un lenguaje muy rico, que está preciosamente contada, pero si el punto de esa elección no es más que regodeo artístico, esa belleza me parece artificial y me cuesta más conectar. Por eso adoro el trabajo de autores como Junot Díaz.



¿Desde tu punto de vista, qué es lo más importante que se debe tomar en cuenta a la hora de escribir?

Para mí son los personajes, creo que puedes tener la trama más interesante y pulida, pero si tus personajes solo tienen una dimensión, el lector difícilmente conectará con tu historia, lo cual no sucede a la inversa en la misma medida.



¿Cuáles crees que son los obstáculos a los que se enfrenta un escritor?

Creo que todo el proceso del manejo de las ideas puede ser muy abrumador y traer diferentes desafíos dependiendo de la persona. Por ejemplo, casi nunca tengo problemas con la hoja en blanco porque suelo empezar a escribir cuando ya tengo una larga lista de ideas que he recogido con el tiempo, el problema surge cuando una idea que te gusta quizá no es congruente con el resto, y como autor tienes que tomar decisiones importantes de manera constante. Creo que la paciencia aquí es la clave. Anoto todas mis ideas, sobre todo porque en mi área es educación es algo crucial, y el tiempo es el que me hace ver cuál camino debo seguir.

¿Y una vez terminada la obra, cuáles son los muros que ha de derribar el autor novel para poder publicar?

Diría que un reto al tomar la decisión de compartir cualquier cosa al mundo, es estar en paz con el hecho de que no a todos les va a gustar y que eso está bien. No cambiaría la experiencia de haber escrito esta novela por nada. Cualquier cosa que pase con ella de ahora en adelante es como un bonus.

